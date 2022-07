Ważne dni dla ósmoklasistów. Kiedy sprawdzić, czy zostali przyjęci do wymarzonej szkoły

Kandydaci do szkół średnich w czterech województwach już we wtorek poznali wyniki rekrutacji. W środę 20 lipca listę przyjętych uczniów opublikują licea, technika i szkoły zawodowe m.in. na Mazowszu, w tym w Warszawie. Do piątku swój los poznają ósmoklasiści z całego kraju. Co powinni teraz zrobić zakwalifikowani kandydaci oraz ci, dla których zabrakło miejsca w wybranych szkołach?

W tym tygodniu szkoły ponadpodstawowe w całej Polsce są zobowiązane do opublikowania list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów. Placówki z województw: kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, małopolskiego oraz zachodniopomorskiego musiały udostępnić wyniki rekrutacji już 19 lipca. Szkoły w woj. mazowieckim, opolskim, śląskim, warmińsko-mazurskim i wielkopolskim powinny podać listy do wiadomości publicznej 20 lipca (np. w Warszawie o godz. 14). Te z woj. dolnośląskiego, lubuskiego, podlaskiego, pomorskiego i świętokrzyskiego mają na to czas do 21 lipca. Najdłużej - do 22 lipca - na wyniki rekrutacji poczekają uczniowie z woj. lubelskiego oraz podkarpackiego. Szczegółowy harmonogram i godziny można znaleźć na stronach odpowiednich kuratoriów.

Potwierdzenie woli i rekrutacja uzupełniająca

Zakwalifikowani kandydaci, w zależności od województwa, mają wyznaczony termin, do którego muszą potwierdzić wolę przyjęcia do tej właśnie placówki. Należy złożyć w sekretariacie szkoły, do której zostali przyjęci, wymagane dokumenty: oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty (poszczególne szkoły mogą też wymagać innych dokumentów). W Warszawie ten termin to 27 lipca do godz. 15. Uczniowie przyjęci do szkół zawodowych i techników powinni dostarczyć również zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

W dniu ogłoszenia wyników rusza także rekrutacja uzupełniająca - terminy mogą się różnić w zależności do województwa. I tak np. w Warszawie wnioski można składać od 1 do 3 sierpnia do godz. 15:00. Kandydaci składają je bezpośrednio, w wybranej przez siebie szkole dysponującej wolnymi miejscami lub elektronicznie (określa to sama szkoła).

Możliwe jest też odwołanie od decyzji dyrektora o nieprzyjęciu do szkoły. Wniosek należy złożyć w ciągu trzech dni od momentu ogłoszenia wyników. Podanie musi zostać rozpatrzone w trakcie następnych trzech dni.

Wyjątkowo dużo chętnych

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w 2022 roku jest szczególna - przystąpiło do niej bowiem półtora rocznika. To skutek reformy z 2014 roku, gdy do szkoły poszły siedmiolatki urodzone w 2007 roku i sześciolatki z pierwszej połowy 2008 roku. Teraz nastolatki z tych dwóch roczników jednocześnie wybierają szkołę średnią. Dlatego chętnych na jedno miejsce w liceach i technikach, zwłaszcza tych najlepszych, jest kilku. Wiele szkół powiększa albo nawet tworzy nowe klasy, ale dyrektorzy podkreślają, że miejsca dla części kandydatów i tak po prostu zabraknie.

Tegoroczny egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony w dniach 24-26 maja. Przystąpiła do niego rekordowa liczba uczniów - 510 tysięcy, w tym ponad 7 tysięcy uczniów z Ukrainy. Wyniki zostały opublikowane 1 lipca. Największe trudności uczniom sprawiły matematyka oraz język niemiecki. Wcześniej, do 20 czerwca, kandydaci musieli złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły średniej.

Autor:kgo//am

Źródło: wojewódzkie kuratoria oświaty