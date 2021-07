Znamy wyniki matury. Tysiące uczniów będą musiały zmierzyć się z egzaminem jeszcze raz

Najtrudniejsza dla tegorocznych maturzystów okazała się, jak w latach ubiegłych, matematyka. - Ta matura odbywała się w warunkach pandemii - podkreślał wiceminister Tomasz Rzymkowski w czasie konferencji, na której przedstawiono wyniki matur 2021. Zapewniał, że w wynikach nie ma odstępstw od tych z lat ubiegłych i "matura wypadła dobrze". A jednak maturzyści mogą to widzieć inaczej - egzamin nie zdało ponad 25 procent osób.

Tegoroczne matury upływały w cieniu pandemii. Maturzyści już w poprzednim roku szkolnym przez ponad trzy miesiące uczyli się zdalnie, a w tym, który właśnie się zakończył, większość z nich na normalne lekcje do szkół chodziła tylko we wrześniu i październiku. Właśnie z powodu przedłużającej się edukacji zdalnej już w grudniu 2020 roku minister edukacji Przemysław Czarnek zdecydował, że zagadnienia wymagane na maturze zostaną okrojone.

Musieli zdać tylko trzy egzaminy

W tym roku z powodu pandemii zrezygnowano z egzaminów ustnych, absolwenci nie musieli też podchodzić do matury na poziomie rozszerzonym z jednego wybranego przedmiotu. By uzyskać świadectwo dojrzałości, trzeba było zdobyć trzydzieści procent punktów z obowiązkowych egzaminów pisemnych z języka polskiego, matematyki i języka obcego. W maju do tych trzech egzaminów podeszło około 273 tysiące tegorocznych absolwentów liceów i techników.