Powstał zespół, który przygotuje zmiany prawne w związku z przystąpieniem Polski do Prokuratury Europejskiej

Ministerstwo Sprawiedliwości poinformował o powołaniu przez resort zespołu, który będzie przygotowywał zmiany prawne w związku z przystąpieniem Polski do Prokuratury Europejskiej. "Ma on dostosować przepisy do wymogów związanych z uczestnictwem Polski we wzmocnionej współpracy w zakresie Prokuratury Europejskiej" - podkreślono.

"Prokurator Generalny Adam Bodnar powołał Zespół ds. Zmian w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 7.04.2016r. dotyczącego Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury" - poinformowało ministerstwo w piątkowym komunikacie.

Jak wyjaśniono, celem Zespołu będzie opracowanie rozwiązań prawnych. "W skład wejdzie czterech prokuratorów: dwóch z Departamentu Prezydialnego oraz dwóch z Departamentu Współpracy Międzynarodowej Prokuratury Krajowej. Zostaną oni wyznaczeni 26 stycznia 2024 r." - poinformowano.

"Współpraca w ramach Prokuratury Europejskiej jest jednym z najważniejszych projektów związanych z rozwojem bezpieczeństwa i sprawiedliwości w całej Unii Europejskiej" - podkreślił resort.

Resort zaznaczył, że obsługę administracyjną Zespołu zapewni Biuro Prezydialne Prokuratury Krajowej. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Polska przystępuje do Prokuratury Europejskiej

Skierowanie do premiera Donalda Tuska wniosku o przystąpienie Polski do Prokuratury Europejskiej było jedną z pierwszych decyzji, jaką podjął minister Bodnar po objęciu resortu. 27 grudnia wniosek ministra sprawiedliwości został zaakceptowany na posiedzeniu Rady Ministrów.

Również Parlament przeprowadził proces opiniodawczy co do rządowej decyzji - najpierw na posiedzeniu 28 grudnia 2023 r. sejmowa Komisja do Spraw Unii Europejskiej, a następnie - 3 stycznia 2024 r. senacka Komisja Spraw Unii Europejskiej wydały pozytywne opinie na temat przystąpienia Polski do Prokuratury Europejskiej.

Komisja Europejska ma cztery miesiące, na to, by uznać notyfikację naszego kraju lub zgłosić ewentualne zastrzeżenia.

22 kraje działa w ramach Prokuratury Europejskiej

Prokuratura Europejska to niezależny organ Unii Europejskiej, działający od 1 czerwca 2021 r., którego utworzenie zostało przewidziane w Traktacie Lizbońskim.

We wzmocnionej współpracy (to mechanizm przewidujący, że dany kraj przystępuje do EPPO na skutek działań swojego rządu i nie wymaga to zmian w jego prawodawstwie) w zakresie Prokuratury Europejskiej uczestniczą aktualnie 22 państwa członkowskie.

Pomijając Irlandię i Danię, które co do zasady nie biorą udziału w budowaniu traktatowej "unijnej przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości", jedynymi państwami Unii, które nie biorą udziału w tej współpracy są: Polska, Węgry i Szwecja.

