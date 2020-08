Wymaz drogą elektroniczną

Nie raz i nie dwa podziwiałem pewność siebie i stanowczość marszałek Witek. Świadoma powagi sprawowanego urzędu, potrafiła zawsze zapanować nad wybrykami najbardziej rozwydrzonej części totalnej opozycji. Tym razem, aż trudno w to uwierzyć, marszałek Witek, uległa pogróżkom ambasadora, który odwiedził ją jakoby z wizytą pożegnalną. Jedyne usprawiedliwienie dla tego aktu samoponiżenia widzę w tym, że Wielka Brytania była kiedyś nominowana do tytułu naszego sojusznika strategicznego. Po wyjściu z Unii ten tytuł utraciła i aby oszczędzić dalszych przykrości krajowi, który z trudem rozstaje się ze statusem mocarstwa, pani Witek z litości poszła ambasadorowi na rękę: zakręciła coś w porządku obrad i sprawa spadła z agendy.

Tak czy inaczej, wygląda to na kapitulację. Co gorsze, na kapitulację w obliczu nacisków określonych kół, przed którymi PiS konsekwentnie ostrzegał. Na przykład, w Izbie Lordów prowodyrem tej antypolskiej awantury był niejaki Pikles, a Pikles to po angielsku marynowany ogórek, czyli korniszon. Bardzo smutne, że taki Pikles wystraszył naszą marszałek. Zamiast wstawania z kolan płaszczymy się przed Piklesami. Za taką politykę, to ja dziękuję.