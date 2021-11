CBŚP rozbiło międzynarodową grupę przestępczą. Zatrzymano 19 osób

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji we współpracy ze służbami słowackimi i czeskimi zatrzymali 19 osób zaangażowanych w przestępczość akcyzową. Zlikwidowano trzy linie do produkcji i przejęto pięć milionów papierosów. Wspólne działania służb były tematem konferencji prasowej zorganizowanej w Bratysławie.

Wrocławskie CBŚP prowadzi śledztwo dotyczące działalności międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie są podejrzani o wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu nielegalnych wyrobów akcyzowych na terenie Polski i innych krajów Unii Europejskiej. W sprawie powołano międzynarodowy zespół śledczy, w skład którego weszły organy ścigania z Polski, Słowacji i Czech.

Zatrzymania, zarzuty za udział w grupie przestępczej

Zebrany materiał dowodowy umożliwił służbom przeprowadzenie wspólnej akcji we wrześniu 2021 roku, w wyniku której na terenie Słowacji zlikwidowano trzy linie produkcyjne służące do wytwarzania papierosów. W Polsce z kolei służby zlokalizowały magazyny, wewnątrz których znajdowały się komponenty do produkcji wyrobów tytoniowych i gotowe papierosy. W ramach działań łącznie służby przejęły ponad pięć milionów sztuk nielegalnych papierosów z zastrzeżonymi znakami towarowymi znanych zagranicznych marek tytoniowych.