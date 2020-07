Ogromnie dziękuję za to, że nikt się przed tą służbą nie cofał, że nikt się nie wahał, że przyrzeczenie policyjne było znakomicie w tym trudnym czasie wypełniane - mówił w sobotę Andrzej Duda. Prezydent wziął udział w obchodach Święta Policji.

Prezydent Andrzej Duda zwracając się do policjantów, podkreślił, że efektem ich pracy jest zadowolenie i zaufanie obywateli. Zaznaczył, że ponad 80 procent Polaków uważa, że funkcjonariusze dobrze realizują swoje zadania, zaś 71 procent darzy ich zaufaniem.

- To jest wspaniały wynik, gratuluję. Jest on efektem tego, jak wykonujecie swoją służbę dla obywateli, dla ojczyzny. Jestem za to ogromnie wdzięczny - mówił.