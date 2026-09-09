Polska Wykolejenie pociągu Intercity. Wójt gminy Wieniawa o pomocy poszkodowanym Adrian Wróbel |

Wójt gminy Wieniawa o pomocy poszkodowanym Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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W miejscowości Sokolniki Suche w Mazowieckiem wykoleił się pociąg Intercity "Koziołek" relacji Lublin - Szczecin. Wcześniej doszło do zderzenia lokomotywy z samochodem ciężarowym.

"Pociąg, zestawiony z lokomotywy EP09 i sześciu wagonów, uderzył w samochód ciężarowy znajdujący się na przejeździe kolejowym. W wyniku zdarzenia doszło do wykolejenia i przewrócenia części składu" - podało w komunikacie Intercity. "Pociągiem podróżowało około 120 osób. Według informacji przekazanych przez służby 20 osób zostało poszkodowanych, w tym cztery ciężko" - doprecyzowano. Według policji wśród najciężej rannych są maszynista pociągu i kierowca ciężarówki.

Wójt gminy Wieniawa Krzysztof Sobczak w rozmowie z TVN24 wyjaśnił, że na miejscu jest osoba odpowiedzialna za koordynację działań z samorządu.

- Z informacji, jakie uzyskałem, wiem, że doszło do wykolejenia pociągu. I oczywiście my ze swojej strony zapewniamy wszelką pomoc dla wszystkich osób poszkodowanych. Są podstawione busy, którymi te osoby są transportowane do biblioteki w Skrzynnie, gdzie mają miejsce tymczasowego schronienia, w którym mają wydawaną wodę, herbatę. Planujemy również jakiś ciepły posiłek - dodał.

Wójt gminy: najważniejsza informacja jest taka, że nie ma ofiar śmiertelnych

Przekazał też, powołując się na informacje od prowadzącego akcją, że nie ma ofiar śmiertelnych, ale "jest bardzo wielu poszkodowanych". - My te działania jako samorząd kierujemy przede wszystkim na pomoc tym osobom, które nie wymagają pomocy medycznej, a potrzebują opieki i tym się właśnie jako samorząd, w porozumieniu z osobą, która koordynuje tę akcję, zajmujemy - wyjaśnił wójt.

Sobczak wytłumaczył też, że przejazd kolejowy, na którym doszło do zdarzenia, znajduje się około 50 metrów od drogi krajowej nr 12. - Jest dobrze oznaczony, natomiast to nie jest pierwszy incydent na tym przejściu, jaki miał miejsce. Natomiast trudno powiedzieć, jakie były przyczyny, czy rzeczywiście po stronie kierowcy, czy też kierowca wjechał po prostu pod nadjeżdżający pociąg (...) jak rozumiem, to będzie przedmiotem działań ze strony służb - podkreślił.

Wójt dodał, że informacje w tej sprawie są uzupełnianie na bieżąco. - W trakcie naszej rozmowy słyszę, że przychodzą SMS-y świadczące o tym, że telefony są wykonywane. Na chwilę obecną ta najważniejsza informacja jest taka, że nie ma ofiar śmiertelnych. Część najbardziej ciężko rannych została przez lotnicze pogotowie ratunkowe przetransportowana do szpitali. Tym, którzy są mniej poszkodowani, pomoc była świadczona na miejscu - powiedział.