Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska
|

Szyny-buch, trakcja-lód. Zima działa jak dywersanci

Filip Czekała
Filip Czekała
Do ubytku na torach w Będzelinie najprawdopodobniej przyczyniły się niskie temperatury
Do ubytku na torach w Będzelinie najprawdopodobniej przyczyniły się niskie temperatury
Źródło: OSP Będzelin
Pociąg towarowy wykoleił się pod Warszawą, prawdopodobnie mróz uszkodził sieć trakcyjną. Kilkanaście dni wcześniej w Małopolsce doszło do wykolejenia składu Polregio. "Nastąpiło naturalne wyłupanie szyny z powodu działania niskiej temperatury" - przekazywała policja. Z kolei pod Koluszkami na długości ponad metra pękła szyna. Czy w sferze komunikacyjnej przegrywamy z mrozem? Ekspertów to, co się dzieje, nie dziwi - kiedyś w jedną noc na danej linii potrafiło pęknąć kilkadziesiąt szyn. Zima utrudnia też ruch w miastach. W Szczecinie oblodzona została sieć trakcyjna i przez kilka dni nie kursowały tam tramwaje. Ewenement? Nie, to samo było w Berlinie.Artykuł dostępny w subskrypcji

Zima na kolei przyzwyczaiła do opóźnień. W ostatnim czasie doszło do zdarzeń, które spowodowały zatrzymanie jadących składów. We wtorek po godzinie 1 w nocy w okolicy Jaroszowej Woli (Mazowieckie) wykoleiło się osiem wagonów pociągu towarowego relacji Szczecin - Chełm.

"Wstępne opinie pracujących (...) na miejscu ekspertów wskazują jako prawdopodobną przyczynę czynniki eksploatacyjne w połączeniu z aktualnymi warunkami pogodowymi - bardzo niskie temperatury" - podała Komenda Stołeczna Policji na portalu X. A wiceszef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Wiesław Szczepański powiedział w RMF FM, że "najbardziej prawdopodobną przyczyną" tego, co stało na Mazowszu, była "awaria sieci trakcyjnej spowodowana niską temperaturą".

Zdarzenie zbada Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych. Jak informowała reporterka TVN24 Michalina Czepita, w nocy w miejscu zdarzenia było -20 stopni Celsjusza.

Wykolejenie pociągu towarowego w powiecie piaseczyńskim
Wykolejenie pociągu towarowego w powiecie piaseczyńskim
Źródło: Leszek Szymański / PAP

20 stycznia doszło do wykolejenia się składu Polregio w Małopolsce. Na trasie Miechów - Słomniki (na linii kolejowej Warszawa - Kraków) pękła szyna. Pociągiem podróżowało 20 osób. Wtedy policja także informowała, że powodem wykolejenia nie była "ingerencja zewnętrzna". Doszło natomiast do "naturalnego wyłupania szyny z powodu działania niskiej temperatury".

6 stycznia po godzinie 13 maszynista pociągu relacji Lublin Główny - Szczecin Główny zauważył na torach w miejscowości Będzelin (Łódzkie) ubytek. - Zatrzymał pociąg i zgłosił brak szyny. Okazało się, że jest to ubytek o długości 112 centymetrów - powiedziała tvn24.pl niedługo po zdarzeniu Katarzyna Michalska, rzeczniczka PKP PLK.

Przez jakiś czas pociąg stał w miejscu, w którym się zatrzymał. Po wykonaniu prowizorycznej wstawki ruszył, przejeżdżając przez uszkodzony fragment z prędkością pięciu kilometrów na godzinę, a następnie odjechał w dalszą podróż.

W związku z wcześniejszymi aktami sabotażu na kolei wprowadzony został stopień alarmowy CHARLIE. A to nakłada na kolejarzy obowiązek bycia w gotowości do reagowania na potencjalne zagrożenia terrorystyczne.

Tym razem jednak dywersantem miał być mróz. 112 centymetrów szyny pękło, a następnie wyłamało się na skutek niskiej temperatury - wynikało z pierwszych ustaleń PKP PLK.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Ubytek na torach w Będzelinie
Ponad metr wyrwy w torowisku. Sprawę zbada prokuratura, PKP ma swoją wersję
Łódź
Wykolejenie pociągu towarowego w powiecie piaseczyńskim
Wykolejenie pociągu towarowego pod Warszawą. Jest wstępna przyczyna
Ustawianie na torach wykolejonego pociągu
Wykolejony pociąg Polregio. Trwa naprawa torów
MAŁOPOLSKA

Eksperci nie mają wątpliwości - to realny scenariusz. W tej konkretnej sprawie nie dysponują danymi, które pozwoliłyby na potwierdzenie wstępnej wersji podawanej przez kolejarzy, ale podobne przypadki miały już miejsce w historii.

Filip Czekała
Filip Czekała
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Posiedzenie rządu, Tusk i Domański
Premier: w Kijowie towarzyszyć mi będzie minister finansów
BIZNES
Kierowca był pijany (zdjęcie ilustracyjne)
Pijany sędzia wjechał autem w żywopłot i uszkodził znak
Katowice
Mężczyzna wyciągnął przedmiot przypominający broń
Zamiast pieniędzy wyciągnął pistolet gazowy
Poznań
imageTitle
PZPN zerwał współpracę. "Nie możemy na to pozwolić"
EUROSPORT
Kobietę odnaleziono w kamienicy przy ulicy Malinowej w Łodzi
Dwie osoby zmarły z wychłodzenia w tej samej kamienicy
Łódź
Kościół św. Magdaleny, dolina Val di Funes, Włochy
"Niszczą wszystko na swojej drodze, by zrobić zdjęcie". Wioska ogranicza wstęp turystom
Świat
moskwa rosja metro smartfon shutterstock_2419560045
Wyrywkowe kontrole w metrze. "Nowe środki" w Moskwie
BIZNES
imageTitle
Znokautował milicjanta. "Zrobiono ze mnie bandytę"
EUROSPORT
Michael Pager o klientach salonów medycyny estetycznej 
Komunikat MZ o zabiegach medycyny estetycznej. Lekarze: nie jest przepisem, ale jasną wytyczną
Zdrowie
Z noclegowni można korzystać razem z czworonogiem
"Uratował mi życie". Nie chcą rozstawać się z czworonożnymi przyjaciółmi, by móc spać w noclegowni
WARSZAWA
shutterstock_2586574153
Zakazują takich klamek. Spopularyzowała je Tesla
BIZNES
Artemis II, rakieta SLS ze statkiem kosmicznym Orion
Cel: Księżyc. Misja musi jeszcze poczekać
METEO
Mężczyzna został tymczasowo aresztowany
Więził kobietę i zabił jej psa. 35-latce udało się uciec
Łódź
Pożar mieszkania w Nowym Mieście Lubawskim
Mieszkanie całkowicie spłonęło, a zatruta czadem 17-latka trafiła do szpitala
Olsztyn
Opady wkroczą do kraju
Pogoda szykuje dla nas nowe zagrożenie. Są alarmy
METEO
Pociągi SKM (zdjęcie ilustracyjne)
Dwa pociągi SKM pokonał mróz. "Rekomendujemy korzystanie z usług innych przewoźników"
WARSZAWA
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Szymon Hołownia
Pełczyńska-Nałęcz spotkała się z Hołownią
Polska
Donald Trump i Władimir Putin podczas spotkania w Helsinkach w 2018 roku
Epstein, Putin i Trump. Czego dowiadujemy się z opublikowanych dokumentów
Świat
imageTitle
Zszokowała nie tylko kibiców. "Duże zaskoczenie"
EUROSPORT
Premier Donald Tusk i przedstawiciele rządu w trakcie głosowania w Sejmie 5.12.2025 rok
Media o Polsce: silna gospodarka, słaby rząd
BIZNES
Rzadkie spotkanie z rysiami w zachodniopomorskim lesie
Wspaniałe spotkanie z rysiami. Bardzo rzadki widok. Nagranie
Szczecin
Donald Tusk
Zbadają polskie wątki afery Epsteina. Zapowiedź premiera
Polska
Szkoła (zdjęcie ilustracyjne)
Ponad 200 szkół na Mazowszu odwołało lekcje
WARSZAWA
Akt oskarżenia (zdjęcie ilustracyjne)
Uprowadzili kierowcę, bili i grozili. Podszywali się pod policjantów
Wrocław
W odśnieżanie zaangażowano Japońskie Siły Samoobrony
Ponad trzy metry śniegu, 30 osób nie żyje
METEO
Z ciężarówki odpadło koło
Z ciężarówki odpadły koła. Wprost pod nadjeżdżające auta
Wrocław
Lotnisko Chopina, Lotniskowa Straż Pożarna
Incydent podczas załadunku śmieci na Lotnisku Chopina
WARSZAWA
Zaśnieżona szkoła (zdj. ilustracyjne)
"Trudne warunki". Już setki zamkniętych szkół
Polska
Maria Corina Machado na spotkaniu z senatorami USA
"Nie sądzę, by odważyli się mnie zabić"
Maciej Wacławik
portfel, pieniądze
Co dalej ze stopami procentowymi? "Kwestia czasu"
BIZNES
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica