Szyny-buch, trakcja-lód. Zima działa jak dywersanci

Do ubytku na torach w Będzelinie najprawdopodobniej przyczyniły się niskie temperatury

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Zima na kolei przyzwyczaiła do opóźnień. W ostatnim czasie doszło do zdarzeń, które spowodowały zatrzymanie jadących składów. We wtorek po godzinie 1 w nocy w okolicy Jaroszowej Woli (Mazowieckie) wykoleiło się osiem wagonów pociągu towarowego relacji Szczecin - Chełm.

"Wstępne opinie pracujących (...) na miejscu ekspertów wskazują jako prawdopodobną przyczynę czynniki eksploatacyjne w połączeniu z aktualnymi warunkami pogodowymi - bardzo niskie temperatury" - podała Komenda Stołeczna Policji na portalu X. A wiceszef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Wiesław Szczepański powiedział w RMF FM, że "najbardziej prawdopodobną przyczyną" tego, co stało na Mazowszu, była "awaria sieci trakcyjnej spowodowana niską temperaturą".

Zdarzenie zbada Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych. Jak informowała reporterka TVN24 Michalina Czepita, w nocy w miejscu zdarzenia było -20 stopni Celsjusza.

Wykolejenie pociągu towarowego w powiecie piaseczyńskim Źródło: Leszek Szymański / PAP

20 stycznia doszło do wykolejenia się składu Polregio w Małopolsce. Na trasie Miechów - Słomniki (na linii kolejowej Warszawa - Kraków) pękła szyna. Pociągiem podróżowało 20 osób. Wtedy policja także informowała, że powodem wykolejenia nie była "ingerencja zewnętrzna". Doszło natomiast do "naturalnego wyłupania szyny z powodu działania niskiej temperatury".

6 stycznia po godzinie 13 maszynista pociągu relacji Lublin Główny - Szczecin Główny zauważył na torach w miejscowości Będzelin (Łódzkie) ubytek. - Zatrzymał pociąg i zgłosił brak szyny. Okazało się, że jest to ubytek o długości 112 centymetrów - powiedziała tvn24.pl niedługo po zdarzeniu Katarzyna Michalska, rzeczniczka PKP PLK.

Przez jakiś czas pociąg stał w miejscu, w którym się zatrzymał. Po wykonaniu prowizorycznej wstawki ruszył, przejeżdżając przez uszkodzony fragment z prędkością pięciu kilometrów na godzinę, a następnie odjechał w dalszą podróż.

W związku z wcześniejszymi aktami sabotażu na kolei wprowadzony został stopień alarmowy CHARLIE. A to nakłada na kolejarzy obowiązek bycia w gotowości do reagowania na potencjalne zagrożenia terrorystyczne.

Tym razem jednak dywersantem miał być mróz. 112 centymetrów szyny pękło, a następnie wyłamało się na skutek niskiej temperatury - wynikało z pierwszych ustaleń PKP PLK.

Eksperci nie mają wątpliwości - to realny scenariusz. W tej konkretnej sprawie nie dysponują danymi, które pozwoliłyby na potwierdzenie wstępnej wersji podawanej przez kolejarzy, ale podobne przypadki miały już miejsce w historii.