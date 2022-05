"Jestem dumny, że jestem ambasadorem Stanów Zjednoczonych w humanitarnym supermocarstwie"

- W imieniu prezydenta Bidena dziękuje ci, Polsko, za to, co robisz, by stawić czoła kryzysowi w Ukrainie. Dziękuję polskim młodym ludziom za zorganizowanie się w mediach społecznościowych, żeby robić wyjazdy na granicę, odbierać stamtąd rodziny i zajmować się tymi rodzinami. Jesteście naszymi bohaterami - oświadczył.

- Jesteśmy razem, ramię w ramię z Ukraińcami, którzy odważnie walczą nie tylko o swoją wolność i o swoje życie, ale o ideały, które jednoczą narody kochające pokój na całym świecie, czy są to ludzie mieszkający w Warszawie, Waszyngtonie, Mariupolu, Monachium, we Lwowie, Londynie, Odessie czy w Ottawie - oświadczył.

Brzeziński: Putin przewodzi przez strach, a Zełenski - przez nadzieję i zrozumienie

Według Brzezinskiego Władimir Putin "przewodzi poprzez strach", a Wołodymyr Zełenski "przewodzi poprzez nadzieję i zrozumienie". - Ludzie widzą w nim patriotę, osobę walczącą, męża i ojca. On przerzucił pomost między przywódcą a obywatelem. On jest jednym z obywateli Ukrainy - mówił o ukraińskim prezydencie.

- Odwaga Zełenskiego, by bronić swojego kraju i swojej demokracji również dały powód do wielkiego szacunku, jakim darzony jest w Stanach Zjednoczonych - dodał.

Wspomniał tu także o merze Kijowa, Witaliju Kliczce. - To kolejny bohater, wielki człowiek, który ma dwa metry wzrostu, to były mistrz wagi ciężkiej, który wszedł na arenę polityki ukraińskiej w 2014 roku. Jako zawodowy bokser był zwany "Iron fist" ("Żelazna pięść"), jego siła i moc powodowały, że osiągał wielkie sukcesy. Ale właśnie to jego umysł i natura doprowadziły do tego, że został mistrzem. Mer Kliczko nie cofnie się, walczy na linii frontu, prowadzi ćwiczenia wojskowe. Na początku wojny mówił swoim ludziom, że wierzy w Ukrainę i swój naród. A oni wierzą w niego - opisał. - Mer Kliczko stanowi inspirację dla Ukraińców, by bronili swojej ziemi - podsumował.