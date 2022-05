Najpierw spotkanie kierownictwa PiS, potem wyjazdowe posiedzenie klubu. "Spodziewam się mocnego wystąpienia prezesa"

czytaj dalej

Rosja, mimo najszczerszych chęci, nie mogła ogłosić żadnego zwycięstwa. Wszelkie plany blitzkriegu, czy zdobycia czegokolwiek przed 9 maja nie powiodły się - mówił w "Faktach po Faktach" Aleksander Kwaśniewski. Były prezydent podsumował obchody Dnia Zwycięstwa w Moskwie i wygłoszone tam przemówienie Władimira Putina. Wojskowa "mobilizacja, która by dotknęła młodzieży z Moskwy i Petersburga, to zaproszenie do rewolucji, do potężnego konfliktu społecznego" - zwrócił uwagę.