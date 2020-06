Wygrana Tymona Radzika. Autobus się spóźnił, przewoźnik musi oddać pieniądze za alternatywny transport

Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił apelację firmy Arriva Bus Transport, która jest przewoźnikiem w Warszawie. To oznacza, że musi ona oddać maturzyście Tymonowi Radzikowi pieniądze za alternatywny transport, z którego skorzystał w drodze do szkoły.

Ta historia ciągnęła się przez całą naukę Tymona Radzika w liceum. We wrześniu 2017 roku Radzik przeniósł się z Zielonej Góry do Warszawy, by tu rozpocząć naukę. Na początku roku szkolnego miał pecha - autobus, którym miał dostać się do liceum, nie pojawił się na czas. Po kilkunastu minutach oczekiwania na przystanku licealista postanowił skorzystać z jednej z aplikacji i zamówić alternatywny transport. Wydał na niego około 22 złotych.