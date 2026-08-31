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W kuluarach

"Chyba nie mam wygórowanych oczekiwań". Spotkanie z prezydentem Karolem Nawrockim nie było zbyt otwarte

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W kuluarach
Radomir Wit nagrał podsumowanie imprezy "Przyszłość.pl"
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
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Nie sądzę, że to są grzechy debiutantów - powiedział "W kuluarach" TVN24 nasz dziennikarz Radomir Wit, który był na spotkaniu prezydenta Karola Nawrockiego z młodzieżą w Juracie. Jego zdaniem impreza była restrykcyjna. - Takie przetransportowanie z punkciku do punkciku, to chyba jest trochę za mało - mówił.

W ostatnich dniach odbyły się dwa wydarzenia polityczne z udziałem młodzieży. W Olsztynie - Campus Polska Przyszłości, który otworzył prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, i na którym byli politycy obozu rządzącego, w tym premier Donald Tusk. W Juracie - "Przyszłość.pl" - wydarzenie zorganizowane przez prezydenta Karola Nawrockiego i jego kancelarię.

Radomir Wit o obsłudze medialnej spotkania

"W kuluarach" TVN24 nasi dziennikarze Katarzyna Gozdawa-Litwińska, Jan Piotrowski i Radomir Wit mówili o tym, jak zamknięta była impreza głowy państwa.

- Chyba nie mam wygórowanych oczekiwań, że normalnym jest to, że żeby poczuć tę atmosferę, móc ją zrelacjonować, opowiedzieć, no to po prostu wypadałoby mieć tam dostęp. I trochę nie kupuję tłumaczenia o względach bezpieczeństwa, bo przecież tam była masa młodych ludzi z telefonami, którzy też w tych strefach się poruszali - powiedział Radomir Wit, który pracował przy obsłudze medialnej "Przyszłość.pl".

Nasz dziennikarz zdołał porozmawiać i wymienić się wrażeniami z kilkoma uczestnikami, ale podkreślił, że nie mógł się swobodnie poruszać po terenie imprezy. - Takie przetransportowanie z punkciku do punkciku, to chyba jest trochę za mało - mówił.

- A już najbardziej mnie rozbawiło to. Wziąłem sobie taki program, żeby wiedzieć, co się dzieje, jak to wygląda. I później tam widziałem właśnie, kątem oka, że rozmawiali jacyś obsługujący to wydarzenie, [o tym - red.] czy aby na pewno w tym programie nie ma niczego takiego, co by tam dziennikarzom wpadło w oko - relacjonował Wit.

"Ja nie sądzę, że to są grzechy debiutantów"

Katarzyna Gozdawa-Litwińska pytała swoich kolegów, czy nie mają wrażenia, że politycy na przeróżnych wydarzeniach próbują coraz bardziej kontrolować przekaz. - Coraz częściej zabrania nam się nagrywania w ogóle jakichś konferencji - mówiła.

Jan Piotrowski zwrócił uwagę, że to było pierwsze takie wydarzenie organizowane przez kancelarię prezydenta Karola Nawrockiego, chociaż jego pracownicy mają doświadczenie przy tego typu obsługach. - Ale tutaj chyba takie to było trochę obwąchiwanie się, co możemy w ramach tego formatu, co powinniśmy - ocenił.

- Wiesz co, ja nie sądzę, że to są grzechy debiutantów. Ja myślę, że to jest jednak grzech rozumienia funkcjonowania w świecie i kontaktów z mediami. I jednak myślę, że tutaj o to chodzi. O taką głębszą retorykę i rozumienie tego, jak to powinno wyglądać, a niekoniecznie o kwestie związane z debiutem - skomentował Radomir Wit.

OGLĄDAJ: "Coraz częściej politycy na różnych wydarzeniach próbują kontrolować przekaz"
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Źródło: TVN24
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Tagi:
Karol NawrockiPrezydent RPMłodzieżMediaKancelaria Prezydenta RP
Filip Czerwiński
Dziennikarz tvn24.pl
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