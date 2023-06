Specjalne wydanie "Kampanii #BezKitu". "Trzeba być po stronie kobiet, bo to kobiety wygrają wybory jesienią"

Lubuskie wie na pewno, że trzeba być po stronie kobiet - mówiła w specjalnym wydaniu "Kampanii #BezKitu" marszałkini tego województwa Elżbieta Anna Polak. Prezydent Warszawy i wiceszef PO Rafał Trzaskowski podkreślał, że jego partia zmieniła zdanie na temat aborcji czy związków partnerskich za sprawą działań obywateli. - Dzięki Strajkowi Kobiet, dzięki waszej presji, dzięki temu, że wybieracie trochę inne polityczki i polityków - podkreślił.

W specjalnym wydaniu programu Radomira Wita "Kampania #BezKitu" z Open'er Festival 2023 w Gdyni, marszałkini województwa lubuskiego Elżbieta Anna Polak (PO) oraz prezydent Warszawy, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Rafał Trzaskowski, rozmawiali na temat praw kobiet.

Polak powiedziała, że wykorzystuje swój urząd, by upominać się o nie. - Lubuskie (...) już wie na pewno, że trzeba być po stronie kobiet, bo to kobiety wygrają wybory w tym roku, jesienią - podkreśliła. - Ale musimy kobiety do tego zaprosić skutecznie. Przede wszystkim kobiety muszą być na listach wyborczych - mówiła.

Według niej "teraz już nie ma nikt żadnych wątpliwości, że musi być suwak na 50 procent na każdej liście". Chodzi o taki sposób układania list kandydatów, by na przemian umieszczać na nich kobiety i mężczyzn.

- Ale też trzeba kobietom stworzyć warunki, żeby chciały, żeby mogły, żeby uczestniczyły w rządzeniu. Bo że kobiety powinny uczestniczyć w rządzeniu, to chyba nikt z nas tutaj nie ma żadnych wątpliwości - dodała.

Elżbieta Anna Polak: trzeba być po stronie kobiet, bo to kobiety wygrają wybory jesienią TVN24

Trzaskowski: PO ma inne zdanie o aborcji, związkach partnerskich dzięki wam

Rafał Trzaskowski przyznał, że Platforma Obywatelska "ma zupełnie inne zdanie niż miała a propos aborcji, związków partnerskich - dzięki wam, również dzięki wam. Dzięki Strajkowi Kobiet, dzięki waszej presji, dzięki temu, że też wybieracie trochę inne polityczki i polityków". - I od Was to zależy tak naprawdę - podkreślał.

Wiceprzewodniczący PO oznajmił również, że "to jest deklaracja Koalicji Obywatelskiej, że natychmiast (wprowadzi - red.) związki partnerskie". - Od tego trzeba zacząć i to trzeba to po prostu natychmiast zrobić - dodał.

Także marszałkini Polak wyraziła poparcie dla związków partnerskich. - I taki jest program Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej - dodała. Według niej "żadne państwo nie może nikomu zaglądać pod kołdrę".

Trzaskowski: PO ma inne zdanie o aborcji, związkach partnerskich dzięki wam TVN24

"Jestem absolutnie przekonany, że jeżeli chodzi o aborcję, będzie zmiana"

Trzaskowski mówił także o prawie do terminacji ciąży, które zostało zaostrzone wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 2021 roku.

- Jestem absolutnie przekonany, że jeżeli chodzi o aborcję, będzie zmiana, jeżeli tylko będzie większość - to od was zależy - natychmiast. W tej sprawie natychmiast powinna być zmiana - powiedział prezydent stolicy.

Nawiązał w tym kontekście do poglądów Konfederacji na temat spraw dotyczących kobiet. - To jest wasze zadanie przekonać, głównie chłopaków młodych, co oznacza głosowanie na Konfederację. To znaczy, żeby oni wiedzieli, co robią - mówił Trzaskowski. - Trzeba mówić ludziom, właśnie młodzieży, waszym partnerom, kumplom - dodał.

Trzaskowski o "zmianie tego średniowiecznego prawa aborcyjnego"

Goście byli także pytani o sprawy dotyczące praw kobiet, które według nich należy natychmiast podjąć. - Na pewno zmiana tego średniowiecznego prawa aborcyjnego - ocenił Trzaskowski. - Druga rzecz to przywrócenie (finansowania - red.) programu in vitro, który jest piekielnie istotny - wskazywał.

- Trzecia to na pewno darmowe żłobki, które myśmy wprowadzili w Warszawie. Dlatego, że to jest taki pogram, który pozwala wielu dziewczynom, kobietom wrócić na rynek pracy. Dużo bardziej efektywny w moim przekonaniu, niż program 800 plus - kontynuował.

Samorządowczyni oceniła zaś, że "podstawowe znaczenie ma edukacja i to taka już od przedszkola". - A uczy mnie tego i upewnia w tym przekonaniu moja wnuczka, która ma trzy lata i mówi tak: Babciu nie będzie tak, jak oni chcą, będzie tak, jak ja chcę. To jest Helena - mówiła Polak.

Trzaskowski o trzech rzeczach dotyczących praw kobiet, które PO zrobi, jeśli wygra wybory TVN24

Jak co tydzień goście "Kampanii #BezKitu" usłyszeli też dodatkowe pytania od młodych ludzi. Tym razem jednak nie byli to działacze polityczni czy aktywiści, ale młodzież zgromadzona w jednym z open'erowych namiotów.

Autor:akr

Źródło: TVN24