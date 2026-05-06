Polska Wycofanie amerykańskich wojsk z Niemiec. Nawrocki: jesteśmy gotowi

Szef Pentagonu Pete Hegseth zdecydował w ubiegłym tygodniu o wycofaniu około 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec, co ma nastąpić w ciągu najbliższych 6-12 miesięcy. W sobotę natomiast prezydent USA Donald Trump oświadczył, że redukcja ta ma być jeszcze większa, niż pierwotnie zakładano.

W środę na wspólnej konferencji prasowej prezydent Karol Nawrocki oraz prezydent Litwy Gitanas Nauseda byli pytani, czy decyzja strony amerykańskiej przełoży się na zmniejszenie liczb wojsk na wschodniej flance NATO.

- Mało jest takich spraw, które są wyrazem właściwie ponadpartyjnego i ponadpolitycznego kompromisu w samej Rzeczypospolitej, ale myślę także że w społecznościach, czy w gremiach politycznych w całej Europie (...). Z całą pewnością taką rzeczą jest obecność wojsk amerykańskich - ocenił Nawrocki.

Jak zaznaczył, "niezależnie od poglądów politycznych każdy ma świadomość, że obecność wojsk amerykańskich, czy to w Polsce, czy w innych państwach Europy Środkowej i Wschodniej podnosi poziom bezpieczeństwa".

"Mamy gotową do tego infrastrukturę"

Nawrocki oznajmił następnie, że jeśli Donald Trump podejmie decyzję o zmniejszeniu komponentów wojsk amerykańskich w Niemczech, "my w Polsce jesteśmy gotowi do tego, aby żołnierzy amerykańskich przyjąć".

- Mamy gotową do tego infrastrukturę i w interesie zarówno Polski, jak i Litwy oraz państw bałtyckich jest to, żeby stacjonowała tu jak największa liczba amerykańskich żołnierzy - zapewnił.

Taką samą deklarację złożył prezydent Litwy Gitanas Nauseda. - Bezpieczeństwo Europy jest niepodzielne, dlatego jeżeli te jednostki będą wyprowadzone z Niemiec, to powinny one w ten czy inny sposób pozostać w Europie - powiedział.

- Ze swojej strony deklaruję, że jesteśmy gotowi do przyjęcia [amerykańskich żołnierzy - red.] i zwiększamy tu infrastrukturę po to, żeby można było przyjąć jak najwięcej takich jednostek wojskowych - oznajmił.

Nauseda dodał też, że obecnie na Litwie stacjonuje ponad tysiąc żołnierzy USA i ma nadzieję, że będzie ich więcej.

Wizyta prezydenta na Litwie

Karol Nawrocki składa w środę roboczą wizytę w Republice Litewskiej, gdzie od 30 kwietnia odbywają się manewry wojskowe "Brave Griffin 26–II". Potrwają one do 7 maja.

Ćwiczenia odbywają się tuż przy polskiej granicy i w pobliżu obwodu królewieckiego, w okolicach miejscowości Kamień (lit. Akmenynai). Ich celem jest przygotowanie wojsk do przemieszczenia oraz realizacji działań obronnych we współpracy z sojusznikami z NATO, ale też planowanie działań taktycznych, prowadzenie działań rozpoznawczych i natarcie. Biorą w nich także udział żołnierze ze Stanów Zjednoczonych i Portugalii.

Jednym z punktów wizyty są rozmowy plenarne delegacji pod przewodnictwem obu prezydentów.

