"Taka wiadomość jest naprawdę wstrząsająca"

Wycofane leczenie

Szybko udało się dojść do tego, że z początkiem maja zmiany wprowadzone w programie lekowym wyłączyły z niego grupę pacjentek z HER2-dodatni rakiem piersi, jeśli doszło u nich do przerzutów do ośrodkowego układu nerwowego. - Nie mogą być leczone w drugiej i w trzeciej linii leczenia preparatem TDM1, czyli kadcylą albo preparatem, który nazywa się lapatinib z kapecytabiną. To było dla nas dużym zaskoczeniem – przyznaje dr Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld z Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie.

Tym bardziej zaskakujące jest to, że pacjentki chorujące na HER2-dodatniego raka piersi dosyć często mają przerzuty właśnie do ośrodkowego układu nerwowego. - Jestem głęboko przekonana, że to jest jakiś lapsus, że to jest po prostu niemożliwe lub nie do końca została zwrócona uwaga na to, co zmiana tego zapisu generuje tak naprawdę w praktyce – podkreśla Anna Kupiecka z Fundacji "Onkocafe – Razem Lepiej".