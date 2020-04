Znikają oświadczenia majątkowe sędziów. To efekt wycieku danych

Policyjni specjaliści badają, czy hakerzy włamali się do skrzynki mailowej wojewody małopolskiego 07.11 | Policyjni specjaliści badają, czy hakerzy włamali się do skrzynki mailowej wojewody małopolskiego Piotra Ćwika. Według niego samego haker chce go skompromitować, więc sfałszował maile tak, by świadczyły, że nawiązał romans z podwładną. tvn24