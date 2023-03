"W efekcie negocjacji Polska osiągnęła swoje cele". MSZ o szczegółach porozumienia z Izraelem

Polska niezmiennie uważa, że oparte na prawdzie historycznej relacje między młodzieżą z Polski i Izraela są kluczem do harmonijnych stosunków między naszymi społeczeństwami - napisał w komunikacie rzecznik MSZ Łukasz Jasina, odnosząc się do porozumienia porządkującego zasady organizacji izraelskich wizyt edukacyjnych w Polsce. Jak dodał, "w efekcie negocjacji Polska osiągnęła swoje cele".

W czwartek ukazało się oświadczenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych w tej sprawie. "Umowa porządkuje i poprawia dotychczas rozproszone zasady przyjazdów młodych Izraelczyków do Polski, które trwają od trzech dekad. Otwiera także możliwości organizacji podobnych wizyt studyjnych polskich uczniów do Izraela. Polska zadbała więc o wzajemność i równowagę" - napisał rzecznik MSZ Łukasz Jasina.

Jak dodał, "MSZ wierzy, że porozumienie przyczyni się do osłabienia wzajemnych stereotypów oraz pogłębienia kontaktów międzyludzkich". "Polska niezmiennie uważa, że oparte na prawdzie historycznej relacje między młodzieżą z Polski i Izraela są kluczem do harmonijnych stosunków między naszymi społeczeństwami" - przekazał Jasina.

MSZ: w efekcie negocjacji Polska osiągnęła swoje cele

Minister ds. europejskich: porozumienie to dobry prognostyk

- Jest to dobry prognostyk, że po niespełna półtora roku bardzo niełatwych rozmów udało się uzgodnić treść umowy, która zupełnie zmieni wymiar wycieczek młodzieży izraelskiej do Polski – powiedział. Zwrócił uwagę na kontrowersje wokół otoczki tych wycieczek, podkreślając jednocześnie, że "sama idea tych wycieczek jest oczywiście warta wsparcia i my zawsze to podkreślaliśmy".