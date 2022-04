Wybuchy w kopalni Pniówek. W Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich wciąż przebywa 10 górników

W Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich przebywa nadal 10 górników poszkodowanych w wybuchu w kopalni Pniówek w Pawłowicach w nocy ze środy na czwartek - przekazała placówka w piątkowym porannym komunikacie. Zaznaczono, że do Centrum nie trafili górnicy, którzy ucierpieli w wybuchach, do których doszło w czwartek wieczorem.

Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich poinformowało w piątek rano, że pięciu poszkodowanych leczonych jest na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, a kolejnych pięciu pacjentów na innych oddziałach szpitala.

"W ostatnich 24 godzinach do naszego szpitala nie został przekazany z innych placówek żaden z kolejnych poszkodowanych górników. Do Centrum nie trafili też górnicy, którzy ucierpieli we wczorajszych wieczornych wybuchach metanu w kopalni Pniówek" - dodano.

CLO - oddział intensywnej terapii Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich

Komora hiperbaryczna "w gotowości"

"W Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich cały czas pozostaje w gotowości do natychmiastowego zastosowania komora hiperbaryczna, która wspomaga terapię w przypadku zatrucia tlenkiem węgla czy niegojących się ran" - czytamy w komunikacie.

W czwartek placówka informowała, że w środę ranni górnicy przeszli zabiegi, m.in. oczyszczenia ran, aplikacji specjalistycznych opatrunków, w tym opatrunków z owodni. Jednemu z pacjentów założono hodowlę komórek skóry.

Rozmowa z lekarzem z Centrum Leczenia Oparzeń o rannych górnikach z Pniówka TVN24

Wybuchy w kopalni Pniówek

W środę kwadrans po północy w kopalni Pniówek w Pawłowicach doszło do wybuchu i zapalenia metanu. Zgodnie z informacjami Jastrzębskiej Spółki Węglowej, do której należy zakład, w rejonie prowadzącej wydobycie ściany N-6 na poziomie 1000 metrów było 42 pracowników. W czasie, gdy akcję prowadziły dwa zastępy ratowników, poszukujące trzech pracowników, doszło do kolejnego, wtórnego wybuchu. Według JSW obie eksplozje dzieliły niespełna trzy godziny.

W wyniku wybuchów w nocy ze środy na czwartek pięć osób zmarło. Poszkodowanych zostało w sumie 25 osób. Akcja ratownicza zmierzała do dotarcia do siedmiu zaginionych.

W czwartek wieczorem w kopalni doszło do kolejnych czterech wybuchów. Do zdarzenia doszło podczas pracy ratowników górniczych przy wydłużaniu lutniociągu (przewodu doprowadzającego powietrze – red.) w chodniku N-12 w rejonie ściany N-6, który miał umożliwiać dojście do poszukiwanych w ścianie siedmiu górników.

"Po dołożeniu kolejnej lutni, w trakcie wycofywania ratowników doszło do kolejnych wybuchów, w wyniku których podmuchy objęły 10 ratowników, którzy ulegli urazom" - przekazali przedstawiciele Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Dodano, że "wszyscy ratownicy opuścili zagrożony rejon o własnych siłach".

Dyrektor akcji ratunkowej: doszło do czterech wybuchów TVN24

- Osiem osób znajduje się w szpitalach w województwie śląskim, z czego trzy osoby w poważniejszym stanie, ale nikomu nie zagraża utrata życia na ten moment, to jest bardzo dobra informacja – powiedział wojewoda śląski Jarosław Wieczorek. Według dotychczasowych informacji, ratownicy nie zostali poparzeni, doznali stłuczeń i innych tego typu urazów.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:js//rzw

Źródło: tvn24.pl, TVN24, PAP