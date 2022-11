Wybuch w Przewodowie, zginęły dwie osoby. Wsparcie psychologiczne dla uczniów. Reakcje sąsiadów

Dwie osoby zginęły w wyniku eksplozji we wsi Przewodów (Lubelskie) przy granicy z Ukrainą. Jak opowiadają mieszkańcy, słychać było huk, ale na początku nikt nie wiedział, co się stało. - Wyleciałam, dziewczyny też wyleciały, sąsiadki. No i mówimy, butla gazowa wybuchła? Bo patrzymy, taki dym. Może na suszarni coś? Nikt nic nie wiedział. Poszłam do domu. Później mi sąsiadka mówi: ty, Józi mąż zginął. Rozpłakałam się - opowiada jedna z kobiet.

Do wybuchu w Przewodowie doszło we wtorek po godzinie 15. Jak przekazali przedstawiciele polskich władz, spadł tam pocisk rosyjskiej produkcji. W wyniku eksplozji śmierć poniosły dwie osoby. Kilkaset metrów od miejsca zdarzenia mieści się Publiczna Szkoła Podstawowa, w której odbywały się wówczas lekcje. Jedna z pracownic szkoły podzieliła się swoją relacją z reporterem TVN24.

- Wracam z pracy z koleżanką, której mąż zginął. Wracamy z pracy, doszłam do domu, ona chyba też doszła, bo to ten sam blok, i słyszę trzask. Ręce złożyłam, mówię: Boże, co się stało. Wyleciałam, dziewczyny też wyleciały, sąsiadki. No i mówimy: butla gazowa wybuchła? Bo patrzymy, taki dym. Może na suszarni coś? Nikt nic nie wiedział. Rozpłakałam się, poszłam do domu. Później mi sąsiadka mówi: ty, Józi mąż zginął. Rozpłakałam się - mówi kobieta.

Szkoła: lekcje ze wsparciem psychologicznym

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie Ewa Byra przekazała w rozmowie z reporterem, że uczniom udzielona będzie pomoc psychologiczna. Dodała, że planowane są zajęcia w trybie stacjonarnym, ale nie potrafiła powiedzieć, ilu uczniów w środę przyjdzie do szkoły.

- Niewątpliwie będzie to przeżycie dla dzieci. Na dzisiaj zaplanowana jest również pomoc psychologiczna uczniom – stwierdziła. - Planujemy normalne zajęcia dydaktyczne, ale z przewagą wsparcia psychologicznego – powiedziała.

Relacja mieszkanki wsi Przewodów 16.11| Dwie osoby zginęły po eksplozji we wsi Przewodów (Lubelskie) przy granicy z Ukrainą. Jak opowiadają mieszkańcy, słychać było huk, ale na początku nikt nie wiedział, co się stało. TVN24

Jak wyjaśniła, zajęcia z wychowawcami, pedagogiem szkolnym i z psychologami z poradni psychologiczno-pedagogicznej zaplanowane są na cały tydzień. Dodała, że jeżeli mieszkańcy zgłoszą się do szkoły, to również zostaną objęci pomocą.

Przyznała, że to trudne zdarzenie dla społeczności szkoły, ponieważ w wybuchu zginął mąż jednej z pracownic.

Do szkoły w Przewodowie uczęszcza 71 uczniów, w tym 15 dzieci do oddziału przedszkolnego.

Przy granicy z Ukrainą spadł pocisk

We wtorek po godz. 15.00 – jak przekazali przedstawiciele polskich władz – na terenie leżącej niedaleko od granicy z Ukrainą wsi Przewodów (powiat hrubieszowski, woj. lubelskie) spadł pocisk. W wyniku eksplozji śmierć poniosło dwóch obywateli Polski. Siły rosyjskie przeprowadziły tego dnia po południu zakrojony na szeroką skalę atak rakietowy na Ukrainę, wymierzony głównie w obiekty energetyczne.

Prezydent Andrzej Duda rozmawiał w tej sprawie w nocy z prezydentem USA Joe Bidenem. W nocnym oświadczeniu dla mediów polski prezydent powiedział, że "nie mamy w tej chwili żadnych jednoznacznych dowodów na to, kto wystrzelił rakietę, prowadzone są czynności śledcze".

> We wsi Przewodów w powiecie hrubieszowskim doszło do eksplozji, w wyniku której życie straciły dwie osoby. > Po posiedzeniu w BBN rzecznik rządu przekazał, że zdecydowano o podwyższeniu gotowości niektórych jednostek wojskowych i służb mundurowych. > W komunikacie polskiego MSZ napisano, że "w województwie lubelskim spadł pocisk produkcji rosyjskiej". > Szef MSZ Zbigniew Rau wezwał ambasadora Rosji "z żądaniem niezwłocznego przekazania szczegółowych wyjaśnień" w sprawie tych wydarzeń. > W środę obradować będzie Rada Północnoatlantycka. Polska może w jej trakcie podnieść kwestię uruchomienia artykułu 4 Paktu Północnoatlantyckiego. > Prezydent USA Joe Biden powiedział, że jest "mało prawdopodobne", by rakieta, która spowodowała eksplozję w Polsce, została wystrzelona z Rosji. > Sekretarz obrony USA Lloyd Austin "zapewnił Mariusza Błaszczaka o żelaznym zobowiązaniu Stanów Zjednoczonych do obrony Polski".

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:MAK//rzw

Źródło: TVN24/PAP