Jest opinia biegłych w sprawie wybuchu w Przewodowie. Wiadomo, co spadło

Co spadło w Przewodowie

Skąd pewność, że pocisku nie wystrzeliły rosyjskie wojska? Jak podaje "Rzeczpospolita", powołując się na śledczych, "ta rakieta ma zasięg 75 do 90 kilometrów, a wówczas pozycje rosyjskie były w takim miejscu, z którego żadna rosyjska rakieta do Przewodowa by nie doleciała". Zaznaczają, że "nawet gdyby baterie rosyjskie ulokowano na Białorusi, to z miejsca, w których wtedy były, do Przewodowa w linii prostej jest 150 kilometrów".