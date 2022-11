Wybuch w Przewodowie, dwie osoby nie żyją. Co się wydarzyło, co wiemy do tej pory

15 listopada o godzinie 15.40 na terenie leżącej niedaleko od granicy z Ukrainą wsi Przewodów (powiat hrubieszowski, województwo lubelskie) doszło do eksplozji. W komunikacie polskiego MSZ przekazano, że spadł tam "pocisk produkcji rosyjskiej". Prezydent USA stwierdził, że "istnieją wstępne informacje przeczące temu", by rakieta, która spadła w Polsce, została wystrzelona z Rosji. W wyniku eksplozji śmierć poniosło dwóch obywateli Polski. Oto co wiemy do tej pory.