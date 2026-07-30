Polska Donald Tusk o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej. "Rakieta była uzbrojona" Oprac. Kamila Grenczyn |

Tusk: nie ma żadnych powodów sądzić, że celem była Polska Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Wojtek Jargiło/PAP

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W opublikowanym w czwartek po południu wpisie w języku angielskim Donald Tusk przypomniał, że w nocy ze środy na czwartek - w czasie masowego ataku rakietowego na Ukrainę - jedna z rakiet manewrujących Ch-101 naruszyła polską przestrzeń powietrzną i spadła 50 kilometrów od Lublina. "Rakieta była uzbrojona. Z dużym prawdopodobieństwem była rosyjska. Chciałbym podziękować wszystkim przywódcom UE i NATO za ich solidarność i gotowość do pomocy" - napisał na X premier.

Last night, during the massive missile attack on Ukraine, one of the cruise missiles Kh-101 violated the Polish airspace and fell 50 km away from the town of Lublin. The missile was armed. In all probability it was Russian. I would like to thank all EU and NATO leaders for their… — Donald Tusk (@donaldtusk) July 30, 2026 Rozwiń

O tym, że obiekt był rakietą - prawdopodobnie Ch-101 - i zawierał "materiał wybuchowy w znacznej ilości", poinformowała też w czwartek Prokuratura Okręgowa w Lublinie.

Co wiadomo o rakiecie manewrującej Ch-101 (ang. Kh-101)? Jak informowała strona amerykańskiego think tanku GlobalSecurity.org, ma ona długość 7,45 metra, maksymalną masę startową 2400 kilogramów i przenosi głowicę o masie 400 kilogramów (jej wariant Ch-102 przenosi głowice jądrowe). Uważa się, że zasięg rakiety wynosi do 5,5 tysiąca kilometrów. Maksymalna prędkość to 270 m/s, czyli niemal 1000 km/h.

Wybuch i alarm. Co się wydarzyło w Taranawie-Kolonii?

W nocy ze środy na czwartek w pobliżu wsi Tarnawa-Kolonia w województwie lubelskim spadł, najprawdopodobniej rosyjski, pocisk Ch-101. W tym samym czasie narodowe, jak i sojusznicze systemy rozpoznania wykryły intensywną aktywność bojową lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej w zachodniej części Ukrainy.

Z powodu rosyjskich ataków lotniczych na Ukrainę w Lublinie oraz w kilku innych rejonach województwa lubelskiego uruchomiony został w nocy system wczesnego ostrzegania. Premier Tusk poinformował, że nie ma żadnych powodów sądzić, aby celem tego pocisku miała być Polska.

Pocisk spadł w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia Źródło zdjęcia: Wojtek Jargiło/PAP

Od początku pełnoskalowej wojny dochodziło wielokrotnie do naruszeń polskiej przestrzeni powietrznej w związku ze zmasowanymi, rosyjskimi atakami rakietowymi na zachodnią Ukrainę. Między innymi 15 listopada 2022 roku ukraiński pocisk obrony przeciwlotniczej uderzył w suszarnię zbóż w przygranicznej wsi Przewodów, w wyniku czego zginęło dwóch Polaków. Do największego zmasowanego naruszenia przestrzeni polskiego nieba doszło w nocy z 9 na 10 września 2025 roku, kiedy to wleciała jednocześnie grupa ponad 20 dronów uderzeniowych. Cześć z nich zostało skutecznie zestrzelonych.