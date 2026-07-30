Donald Tusk o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej. "Rakieta była uzbrojona"
W opublikowanym w czwartek po południu wpisie w języku angielskim Donald Tusk przypomniał, że w nocy ze środy na czwartek - w czasie masowego ataku rakietowego na Ukrainę - jedna z rakiet manewrujących Ch-101 naruszyła polską przestrzeń powietrzną i spadła 50 kilometrów od Lublina. "Rakieta była uzbrojona. Z dużym prawdopodobieństwem była rosyjska. Chciałbym podziękować wszystkim przywódcom UE i NATO za ich solidarność i gotowość do pomocy" - napisał na X premier.
O tym, że obiekt był rakietą - prawdopodobnie Ch-101 - i zawierał "materiał wybuchowy w znacznej ilości", poinformowała też w czwartek Prokuratura Okręgowa w Lublinie.
Co wiadomo o rakiecie manewrującej Ch-101 (ang. Kh-101)? Jak informowała strona amerykańskiego think tanku GlobalSecurity.org, ma ona długość 7,45 metra, maksymalną masę startową 2400 kilogramów i przenosi głowicę o masie 400 kilogramów (jej wariant Ch-102 przenosi głowice jądrowe). Uważa się, że zasięg rakiety wynosi do 5,5 tysiąca kilometrów. Maksymalna prędkość to 270 m/s, czyli niemal 1000 km/h.
Wybuch i alarm. Co się wydarzyło w Taranawie-Kolonii?
W nocy ze środy na czwartek w pobliżu wsi Tarnawa-Kolonia w województwie lubelskim spadł, najprawdopodobniej rosyjski, pocisk Ch-101. W tym samym czasie narodowe, jak i sojusznicze systemy rozpoznania wykryły intensywną aktywność bojową lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej w zachodniej części Ukrainy.
Z powodu rosyjskich ataków lotniczych na Ukrainę w Lublinie oraz w kilku innych rejonach województwa lubelskiego uruchomiony został w nocy system wczesnego ostrzegania. Premier Tusk poinformował, że nie ma żadnych powodów sądzić, aby celem tego pocisku miała być Polska.
Od początku pełnoskalowej wojny dochodziło wielokrotnie do naruszeń polskiej przestrzeni powietrznej w związku ze zmasowanymi, rosyjskimi atakami rakietowymi na zachodnią Ukrainę. Między innymi 15 listopada 2022 roku ukraiński pocisk obrony przeciwlotniczej uderzył w suszarnię zbóż w przygranicznej wsi Przewodów, w wyniku czego zginęło dwóch Polaków. Do największego zmasowanego naruszenia przestrzeni polskiego nieba doszło w nocy z 9 na 10 września 2025 roku, kiedy to wleciała jednocześnie grupa ponad 20 dronów uderzeniowych. Cześć z nich zostało skutecznie zestrzelonych.