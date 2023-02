Komisja sejmowa omawiała sprawę wybuchu granatnika w KGP

Szczepański: na wiele pytań nie uzyskaliśmy odpowiedzi

"Tych informacji jedna i druga strona nie chce ujawnić"

Pytany o to, czy kiedykolwiek poznamy oficjalnie, co wydarzyło się w budynku KGP, Szczepański zaznaczył, że być może wiele informacji pojawi się po zakończeniu śledztwa. - Kwestia procedury związanej z tajemnicą śledztwa powoduje, że tych informacji jedna i druga strona nie chce ujawnić - mówił.

Komisja miała zająć się sprawą już w styczniu

Przewodniczący komisji AiSW przed wejściem do budynku powiedział dziennikarzom, że posłowie będą chcieli usłyszeć w tej sprawie "wszystko, co jest możliwe". Jak zaznaczył, posiedzenie komisji ma klauzulę tajną na wniosek szefa MSWiA. - Mam nadzieję, że usłyszymy wszystko to, o co będziemy chcieli zapytać - dodał.