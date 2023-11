Pierwsze posiedzenia komisji sejmowych. PiS wstrzymuje zgłoszenie wielu kandydatów

czytaj dalej

Politycy PiS przekonywali we wtorek w Sejmie do przyjęcia uchwały wyrażającej sprzeciw wobec przekazywania Unii Europejskiej kolejnych kompetencji. Premier Mateusz Morawiecki nie zabrał głosu w tej sprawie. Nawet Jarosław Kaczyński nie czekał na swoim miejscu, żeby wysłuchać do końca tego, co miał do powiedzenia Antoni Macierewicz.