Polska Wybory w Serbii i Brazylii. Politycy komentują "sromotną porażkę" prawicy Oprac. Aleksandra Sapeta |

Lula na wiecu wyborczym Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Radek Pietruszka/PAP

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W niedzielę urzędujący prezydent Brazylii Luiz Inacio da Silva wygrał wybory prezydenckie. Jego rywalem był wspierany przez Trumpa prawicowy senator Flavio Bolsonaro. W Serbii w przedterminowych wyborach parlamentarnych zwyciężyła "Lista Studencka", a tym samym porażkę poniosła "Zjednoczona Serbia", skupiona wokół byłego prezydenta Aleksandara Vuczicia i Serbskiej Partii Postępowej (SNS).

Z kolei na ulice Wenezueli wyszło w ubiegłym tygodniu kilkadziesiąt tysięcy manifestantów z żądaniem rozpisania wyborów prezydenckich. Do kraju wróciła też liderka wenezuelskiej opozycji i laureatka Pokojowej Nagrody Nobla Maria Corina Machado.

Do ostatnich wydarzeń w tych krajach odniósł się szef MSZ Radosław Sikorski. "Wenezuela, Brazylia, Serbia. Chyba dziś smuteczek na patoprawicy" - napisał wicepremier na X.

Wenezuela, Brazylia, Serbia.

Chyba dziś smuteczek na patoprawicy. — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) October 26, 2026 Rozwiń

Konieczny: nie jest to dobry czas dla entuzjastów czerwonych czapeczek

"Dobre wieści z Brazylii i Serbii" skomentował też poseł Razem Maciej Konieczny. "W obu krajach sromotną porażkę poniosła autorytarna prawica, a wiele wskazuje na to, że nie będzie to koniec serii" - napisał na X.

"Nie jest to dobry czas dla entuzjastów czerwonych czapeczek z daszkiem" - podsumował.

Dobre wieści z Serbii i Brazylii. W obu krajach sromotną porażkę poniosła autorytarna prawica, a wiele wskazuje na to, że nie będzie to koniec serii. Nie jest to dobry czas dla entuzjastów czerwonych czapeczek z daszkiem. — Maciej Konieczny (@_mkonieczny) October 26, 2026 Rozwiń

W ten sposób nawiązał do noszonych przez zwolenników Trumpa czapek z hasłem ruchu MAGA.

Zwolennicy Trumpa w Waszyngtonie Źródło zdjęcia: Graeme Sloan/Bloomberg via Getty Images

Śmiszek: najpierw Węgry, teraz Serbia

Wynik wyborów w Serbii skomentował też europoseł Lewicy Krzysztof Śmiszek. "Autokrata Vučić odsunięty od władzy w Serbii! Najpierw Węgry, teraz Serbia. Ani kroku wstecz!" - czytamy w jego wpisie w mediach społecznościowych.

🇷🇸❗️Autokrata Vučić odsunięty od władzy w Serbii! Najpierw Węgry, teraz Serbia. Ani kroku wstecz! — Krzysztof Śmiszek (@K_Smiszek) October 25, 2026 Rozwiń

Joński: Serbia wysyła Europie i światu kolejny niezwykły komunikat

Eurodeputowany KO Dariusz Joński napisał, że "po klęsce Orbána na Węgrzech Serbia wysyła Europie i światu kolejny niezwykły komunikat: demokracja jest silniejsza niż ci, którzy próbują ją uciszyć. Na końcu to zawsze lud ma ostatnie słowo".

Ocenił, że wynik wyborów w Serbii "to osiągnięcie całego pokolenia młodych ludzi, którzy mieli odwagę, determinację i siłę, by przekonać obywateli w każdym wieku, że zmiana nie tylko jest konieczna, ale i możliwa".

Proeuropejskie siły wygrywają w Serbii 🇷🇸



Po klęsce Orbána na Węgrzech Serbia wysyła Europie i światu kolejny niezwykły komunikat: demokracja jest silniejsza niż ci, którzy próbują ją uciszyć. Na końcu to zawsze lud ma ostatnie słowo.



Ruch studencki kończy 12-letnie… — Dariusz Joński MEP🇵🇱🇪🇺 (@Dariusz_Jonski) October 25, 2026 Rozwiń

Przydacz: przegrali sojusznicy Tuska i Kosiniaka-Kamysza

Według prezydenckiego ministra Marcina Przydacza w Serbii "przegrali sojusznicy polityczni D. Tuska i W. Kosiniaka-Kamysza". Nawiązał w ten sposób do powiązań Serbskiej Partii Postępowej (SNS) Vuczicia z Europejską Partią Ludową w Parlamencie Europejskim. Do EPP należy KO i PSL.

Z kolei serbskie ugrupowanie jest "stowarzyszone" z EPP od 2016 roku, ale Serbia nie jest członkiem UE - ma status kraju kandydującego - i nie wybiera swoich przedstawicieli do europarlamentu. Tym samym członkowie SNS nie należą do klubu EPP w Parlamencie Europejskim.

Manipulatorom politycznym i zwykłym oszustom przypominam, że odnotowująca porażkę we wczorajszych wyborach Serbska Partia Postępowa jest członkiem Europejskiej Partii Ludowej (EPP) wspólnie z Koalicja Obywatelską i PSL.



Słowem, przegrali sojusznicy polityczni D. Tuska i W.… — Marcin Przydacz (@marcin_przydacz) October 26, 2026 Rozwiń