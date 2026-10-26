Wybory w Serbii i Brazylii. Politycy komentują "sromotną porażkę" prawicy
W niedzielę urzędujący prezydent Brazylii Luiz Inacio da Silva wygrał wybory prezydenckie. Jego rywalem był wspierany przez Trumpa prawicowy senator Flavio Bolsonaro. W Serbii w przedterminowych wyborach parlamentarnych zwyciężyła "Lista Studencka", a tym samym porażkę poniosła "Zjednoczona Serbia", skupiona wokół byłego prezydenta Aleksandara Vuczicia i Serbskiej Partii Postępowej (SNS).
Z kolei na ulice Wenezueli wyszło w ubiegłym tygodniu kilkadziesiąt tysięcy manifestantów z żądaniem rozpisania wyborów prezydenckich. Do kraju wróciła też liderka wenezuelskiej opozycji i laureatka Pokojowej Nagrody Nobla Maria Corina Machado.
Do ostatnich wydarzeń w tych krajach odniósł się szef MSZ Radosław Sikorski. "Wenezuela, Brazylia, Serbia. Chyba dziś smuteczek na patoprawicy" - napisał wicepremier na X.
Konieczny: nie jest to dobry czas dla entuzjastów czerwonych czapeczek
"Dobre wieści z Brazylii i Serbii" skomentował też poseł Razem Maciej Konieczny. "W obu krajach sromotną porażkę poniosła autorytarna prawica, a wiele wskazuje na to, że nie będzie to koniec serii" - napisał na X.
"Nie jest to dobry czas dla entuzjastów czerwonych czapeczek z daszkiem" - podsumował.
W ten sposób nawiązał do noszonych przez zwolenników Trumpa czapek z hasłem ruchu MAGA.
Śmiszek: najpierw Węgry, teraz Serbia
Wynik wyborów w Serbii skomentował też europoseł Lewicy Krzysztof Śmiszek. "Autokrata Vučić odsunięty od władzy w Serbii! Najpierw Węgry, teraz Serbia. Ani kroku wstecz!" - czytamy w jego wpisie w mediach społecznościowych.
Joński: Serbia wysyła Europie i światu kolejny niezwykły komunikat
Eurodeputowany KO Dariusz Joński napisał, że "po klęsce Orbána na Węgrzech Serbia wysyła Europie i światu kolejny niezwykły komunikat: demokracja jest silniejsza niż ci, którzy próbują ją uciszyć. Na końcu to zawsze lud ma ostatnie słowo".
Ocenił, że wynik wyborów w Serbii "to osiągnięcie całego pokolenia młodych ludzi, którzy mieli odwagę, determinację i siłę, by przekonać obywateli w każdym wieku, że zmiana nie tylko jest konieczna, ale i możliwa".
Przydacz: przegrali sojusznicy Tuska i Kosiniaka-Kamysza
Według prezydenckiego ministra Marcina Przydacza w Serbii "przegrali sojusznicy polityczni D. Tuska i W. Kosiniaka-Kamysza". Nawiązał w ten sposób do powiązań Serbskiej Partii Postępowej (SNS) Vuczicia z Europejską Partią Ludową w Parlamencie Europejskim. Do EPP należy KO i PSL.
Z kolei serbskie ugrupowanie jest "stowarzyszone" z EPP od 2016 roku, ale Serbia nie jest członkiem UE - ma status kraju kandydującego - i nie wybiera swoich przedstawicieli do europarlamentu. Tym samym członkowie SNS nie należą do klubu EPP w Parlamencie Europejskim.