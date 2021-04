GIS rekomenduje przełożenie "wszelkich przedsięwzięć wyborczych", także w Rzeszowie. Zdecyduje premier

"Ciągle należy brać pod uwagę dynamicznie zmieniającą się sytuację"

"Morawiecki otrzymał tę rekomendację"

Kandydaci na prezydenta Rzeszowa

Komentują politycy

Według Tomczyka to, że PiS boi się przegrać to "dobry znak dla kandydata opozycji pana Konrada Fijołka". - Wydaje mi się, że PiS ma te same sondaże, które ma opozycja, które pokazują, że pan Fijołek ma ogromną szansę na zwycięstwo w Rzeszowie. W związku z tym zdecydowano, żeby wybory anulować. Ale co się odwlecze, to nie uciecze, a my musimy zintensyfikować nasze działanie, by PiS nie uczynił z Rzeszowa kolejnego miasta podległego Nowogrodzkiej - zaznaczył szef klubu KO.