Kiedy odbędą się wybory prezydenckie? Jak długo potrwa jeszcze kadencja Andrzeja Dudy?

Sondażowe wyniki late poll wskazują, że to opozycja demokratyczna uzyska sejmową większość w nadchodzącej kadencji parlamentu i ma szansę na przejęcie władzy w Polsce. Komentatorzy zwracają uwagę na potencjalne problemy wynikające z faktu, że prezydent pochodziłby wówczas z przeciwnego obozu politycznego. Jak długo trwałaby taka sytuacja? Do kiedy potrwa kadencja Andrzeja Dudy? Kiedy odbędą się wybory prezydenckie? Wyjaśniamy.

Prezydent odgrywa ważną rolę w procesie, który następuje po wyborach parlamentarnych. To głowa państwa zwołuje pierwsze posiedzenie Sejmu i Senatu oraz desygnuje premiera, który skompletuje rząd i zaproponuje skład nowej Rady Ministrów. Jeśli ta nie zdobędzie wotum zaufania bezwzględną większością głosów, wtedy parlamentarzyści przejmują inicjatywę utworzenia nowego rządu. Kandydata na Prezesa Rady Ministrów zgłasza wówczas grupa co najmniej 46 posłów - a do jego powołania konieczna jest bezwzględna większość głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Prezydent nie może odmówić powołania i zaprzysiężenia tak wybranego rządu.