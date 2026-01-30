Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Hennig-Kloska: Ciężko mówić, że to tonowanie nastrojów. Tu postawię kropkę

1 na 1
Hennig-Kloska o Hołowni: ciężko mówić, że to tonowanie nastrojów
Źródło: TVN24
Uważam, że Szymon Hołownia zrobił błąd, że nie wziął udziału w tych wyborach - oceniła w "Jeden na jeden" w TVN24 Paulina Hennig-Kloska, jedna z kandydatek na liderkę Polski 2050. Jak wskazała, "ciężko mówić", że były marszałek Sejmu obecnie tonuje nastroje w partii. Ministra skomentowała też kwestię odwołania Aleksandry Leo z funkcji wiceprzewodniczącej klubu.

Pomimo zapowiadanej powtórki drugiej tury wyborów na przewodniczącego Polski 2050, która ma odbyć się 31 stycznia, w partii nadal wrze. Padają oskarżenia o "białoruskie standardy", a posłanka Aleksandra Leo straciła funkcję wiceszefowej klubu. Szymon Hołownia w "Kropce nad i" we wtorek powiedział, że rozważa odejście z partii "ze znaczną grupą osób".

"To moment absolutnego upadku", "deklarują, że zagryzą przeciwników"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"To moment absolutnego upadku", "deklarują, że zagryzą przeciwników"

Zespół autorów
Mikołaj GątkiewiczPatryk MichalskiArleta Zalewska

Hennig-Kloska: nie podzielam oceny Hołowni na temat kampanii wyborczej

Paulina Hennig-Kloska, ministra klimatu i środowiska, jedna z kandydatek na liderkę Polski 2050, w "Jeden na jeden" w TVN24 zapytana została o to, czy czuje się rozczarowana Szymonem Hołownią.

Paulina Hennig-Kloska
Paulina Hennig-Kloska
Źródło: TVN24

- Uważam, że Szymon Hołownia zrobił błąd, że nie wziął udziału w tych wyborach i do końca, do 10 grudnia osobiście namawiałam go, by wziął udział w tych wyborach - powiedziała Hennig-Kloska. - Rozumiem jego troskę o przyszłość ugrupowania, nie podzielam jego oceny tej kampanii wyborczej - dodała.

Prowadząca Agata Adamek zapytała, czy zdaniem ministry Hołownia tonuje nastroje ostatnimi wypowiedziami. - Ciężko mówić o tym, co działo się na grupie przez niego założonej, że to tonowanie nastrojów i tu postawię kropkę, żeby każdy wyciągnął sobie wnioski sam - odparła.

Hołownia grozi odejściem z partii ze "znaczną grupą osób"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Hołownia grozi odejściem z partii ze "znaczną grupą osób"

"KROPKA NAD I"

Hennig-Kloska o relacji z Hołownią: zawsze mieliśmy burzliwe dyskusje

Czy Polska 2050 może istnieć bez Hołowni? - Uważam, że trzeba panu marszałkowi zrobić przestrzeń do funkcjonowania w naszym ugrupowaniu - powiedziała ministra klimatu i środowiska.

- Jeśli mnie przyjdzie w udziale stanąć na czele naszego ugrupowania, pierwsze spotkanie, jakie będę chciała odbyć, to spotkanie z Szymonem Hołownią - zapowiedziała. Jak dodała, wierzy, że "znajdziemy taką formułę pracy Szymona (Hołowni) w naszym ugrupowaniu, którą będzie zainteresowany".

- To on sam na koniec dnia zadecyduje, w jakim zakresie chce dalej uczestniczyć w życiu politycznym Polski 2050 - powiedziała Hennig-Kloska.

Prowadząca Agata Adamek zapytała, czy kandydatka na liderkę Polski 2050 zawiodła się na Hołowni. - Nie, my zawsze mieliśmy burzliwe dyskusje o przyszłości Polski, nie zawsze się zgadzaliśmy, ale ta współpraca przez wiele lat przebiegała bardzo dobrze - odpowiedziała.

- Wierzę, że przez kolejne miesiące będziemy mieli dobre rozmowy, kiedy te emocje już odejdą, miną, że będziemy mieli jeszcze wiele ważnych i dobrych rozmów o przyszłości Polski - mówiła Hennig-Kloska.

"Wiem, że żeńskiej części klubu to się nie spodobało"

Czy zdaniem potencjalnej liderki Polski 2050 Paweł Śliz jest dobrym szefem klubu parlamentarnego? - Klub parlamentarny decyduje o swoim szefie i również Paweł musi budować zaufanie tego klubu - mówiła Hennig-Kloska.

- Paweł (Śliz) musi odbudować relacje w klubie z wieloma osobami - oceniła ministra.

Prowadząca Agata Adamek zapytała Hennig-Kloskę o to, czy ta rozumie deceyzję o odwołaniu Aleksandry Leo z funkcji wiceprzewodniczącej klubu, o czym zdecydował Śliz. - O tym między innymi Paweł będzie musiał porozmawiać z klubem, ponieważ to był warunek jego poparcia przez żeńską część naszego klubu - odpowiedziała.

- Poparcie dla Pawła było wespół z tym, że Ola Leo pełni funkcję pierwszej wiceprzewodniczącej. I wiem, że żeńskiej części klubu to złamanie umowy przez Pawła się nie spodobało.

Hennig-Kloska o odwołaniu Leo: to nie spodobało się żeńskiej części klubu
Źródło: TVN24
OGLĄDAJ: Hennig-Kloska o wyborach w Polsce 2050: to jest problem jak z przenoszoną ciążą
pc

Hennig-Kloska o wyborach w Polsce 2050: to jest problem jak z przenoszoną ciążą

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Kuba Koprzywa

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
Paulina Hennig-KloskaPolska 2050Szymon HołowniaAleksandra Leo
Czytaj także:
shutterstock_2273407003 Warszawa, Polska. 8 marca 2023 r. Tłum ludzi idących miejskim chodnikiem na tle jasnego światła słonecznego na ruchliwej ulicy w centrum miasta
O tyle wzrosła polska gospodarka
BIZNES
Zatrzymany 15-latek
Chciał oszukać na BLIKA, ale trafił na policjanta. Okazało się, że oszust to 15-latek
Wrocław
Donald Tusk
"Mamy do czynienia z absolutnym przełomem". Umowa podpisana
Polska
Aresztowany za znaczną ilość narkotyków
Kłopoty pasażera, trafił do aresztu
WARSZAWA
Meteo gołoledź, opady marznące, oblodzenie
Opady marznące, a potem dotkliwy mróz. IMGW ostrzega
METEO
imageTitle
Polski obrońca chwalony. "Niczym Odyseusz w koniu trojańskim"
EUROSPORT
Donald Trump
Trump pozywa fiskusa i resort skarbu. Domaga się wielu miliardów
BIZNES
Władimir Putin
Kolejny rosyjski atak. Ponad 100 dronów nad Ukrainą
Możliwe trasy deorbitacji rakiety Zhuque-3 po wejściu w atmosferę
Deorbitacja chińskiej rakiety. Czy nastąpi nad Polską?
METEO
"A potem się zobaczy", reż. Giovanni Calvaruso (2025)
Nowości w HBO Max. Co warto obejrzeć w weekend
Kultura i styl
Ceremonia otwarcia igrzysk w Mediolanie i Cortinie D'Ampezzo już 6 lutego. Trwają przygotowania
Problem organizatorów igrzysk. Włoska prasa o "dyplomacji miejsc"
Trafił do aresztu
Groził, niszczył, straszył pistoletem w hotelu w centrum miasta. Areszt dla 34-latka
Wrocław
Park Akcji "Burza"
Park Akcji "Burza" wyróżniony w prestiżowym konkursie
WARSZAWA
Policja niemiecka, policja, Niemcy
Polak oblał partnerkę łatwopalną cieczą i podpalił. Zapadł wyrok
Maciej Wacławik
Odnaleziony w Stanach Zjednoczonych zabytkowy cysterski rękopis z XII w. wraca do Polski
Ten średniowieczny skarb miał już nigdy do Polski nie wrócić
Poznań
imageTitle
Ekstremalne warunki na start Ekstraklasy
EUROSPORT
"Strzał wymierzony dokładnie w Polskę"
"Strzał wymierzony dokładnie w Polskę". Fioletowo na mapach
METEO
Estonia, Tallin
Chcą wprowadzić zakaz dla obywateli Rosji i Białorusi. "Pilny" projekt ustawy
BIZNES
Senatorka Lisa Murkowski
Senatorka USA: mam nadzieję, że reszta Europy pójdzie w ślady Polski
Sławomir Mentzen i Przemysław Wipler, posłowie Konfederacji
"Obce służby nie muszą nawet podejmować wysiłku, by zdobyć te informacje"
Szymon Żyśko
Kot jest nadal wystraszony
Siedmiolatka rzucała kotem, matka nagrywała. Jest wyrok
Poznań
imageTitle
O której dzisiaj Puchar Świata w Willingen? Zobacz terminarz skoków
EUROSPORT
Woda nie nadaje się do picia (zdjęcie ilustracyjne)
"Hydraulicy" w rękach policji
WARSZAWA
231231-N-CO784-1620
Media: amerykański niszczyciel dotarł na Bliski Wschód
Donald Trump
Trump ogłasza sytuację nadzwyczajną. "Szkodzą i zagrażają Stanom Zjednoczonym"
BIZNES
Elon Musk
Co Musk napisał Sikorskiemu? Tydzień w skrócie
Maciej Wacławik
Jeden z warszawskich fotoradarów (zdjęcie ilustracyjne)
Zrobiły blisko 735 tysięcy zdjęć, jeden z rekordzistów jest w Warszawie
WARSZAWA
40 min
pc
Ostatnia barykada internetowej utopii. Czy w końcu runie?
Czas przyszły
lotto shutterstock_2243440457
Padła główna wygrana w Lotto
BIZNES
imageTitle
Andrea Bocceli, hołd dla Armaniego i 1200 wolontariuszy. To będzie wyjątkowe otwarcie
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica