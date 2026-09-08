Polska Wybory w Krakowie bez Konfederacji. "Ostateczna odpowiedzialność spoczywa na prezesie" Aleksandra Sapeta |

Anna Świergocka: ostateczna odpowiedzialność spoczywa na prezesie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Marian Zubrzycki/PAP

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Bartosz Bocheńczak, który miał zostać kandydatem Konfederacji na prezydenta Krakowa, powiadomił w poniedziałek wieczorem, że jego kandydatura na prezydenta Krakowa nie została zarejestrowana. Powodem był brak odpowiedniej liczby ważnych podpisów na listach poparcia.

Sławomir Mentzen odwołał Bocheńczaka z funkcji prezesa okręgu krakowskiego i zawiesił wszystkie osoby pełniące funkcje w strukturach krakowskich. - Głowa całej partii i ostateczna odpowiedzialność za to, co i dobre, i za to, co złe, spoczywa na prezesie niewątpliwie - powiedziała we wtorek w "Tak jest" w TVN24 Anna Świergocka z Nowej Nadziei, partii Mentzena.

Pytana o odpowiedzialność za nieudany start kandydata Konfederacji, odpowiedziała, że "najbardziej bezpośrednia" należy do struktur lokalnych. Jak dodała, Mentzen, "jako lider całej partii, też nie umywa rąk". - Być może strukturom lokalnym było potrzebne po prostu silniejsze wsparcie również ze struktur, że tak powiem, ogólnopolskich - oceniła.

Świergocka o "ogromnej luce w systemie"

Prowadzący Rafał Wojda dopytywał działaczkę Nowej Nadziei, czy Mentzen sprawdzał proces zbierania podpisów i kontaktował się w tej sprawie ze strukturami w Krakowie. - Nie sprawdzam telefonów ani pana Bocheńczaka, ani prezesa Sławomira Mentzena - odpowiedziała Świergocka.

Dopytywana, czy już po informacji o nieudanej próbie rejestracji Bocheńczaka, ktoś pytał o to prezesa partii, mówiła: - Nikt w strukturach ani prezes, ani lokalne struktury nie ma możliwości (…) sprawdzania na bieżąco, czy złożone przez, obywateli podpisy są prawidłowe. I to jest ogromna luka w systemie.

- Chodzi o to, że nie ma narzędzi, żeby stwierdzić, czy potrzebna jest nadwyżka 40 procent, 50 procent, 70 czy 200 procent - kontynuowała.

Według wykazu opublikowanego w ubiegłym tygodniu na stronie Miejskiej Komisji Wyborczej, Bocheńczak złożył 4640 podpisów poparcia. Po odrzuceniu części z nich okazało się, że prawidłowych jest mniej niż wymagane trzy tysiące.

Świergocka na uwagę prowadzącego, czy podobnie argumentowałaby niewystarczającą liczbę podpisów w przypadku wyborów parlamentarnych, przekonywała, że w 2027 roku Konfederacja zbierze podpisy, a to ze względu na możliwość udzielania poparcia w sposób elektroniczny. Umożliwia to przyjęte w czerwcu przez Radę Ministrów rozporządzenie.

OGLĄDAJ: Andrzej Poczobut znów na Białorusi. "On tam wraca z sentymentu"