Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Wybory w Krakowie bez Konfederacji. "Ostateczna odpowiedzialność spoczywa na prezesie"

|
Sławomir Mentzen
Anna Świergocka: ostateczna odpowiedzialność spoczywa na prezesie
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Marian Zubrzycki/PAP
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Być może strukturom lokalnym było potrzebne po prostu silniejsze wsparcie - powiedziała Anna Świergocka z Nowej Nadziei w "Tak jest" w TVN24, odnosząc się do odrzucenia kandydatury Bartosza Bocheńczaka w wyborach na prezydenta Krakowa.

Bartosz Bocheńczak, który miał zostać kandydatem Konfederacji na prezydenta Krakowa, powiadomił w poniedziałek wieczorem, że jego kandydatura na prezydenta Krakowa nie została zarejestrowana. Powodem był brak odpowiedniej liczby ważnych podpisów na listach poparcia.

Sławomir Mentzen odwołał Bocheńczaka z funkcji prezesa okręgu krakowskiego i zawiesił wszystkie osoby pełniące funkcje w strukturach krakowskich. - Głowa całej partii i ostateczna odpowiedzialność za to, co i dobre, i za to, co złe, spoczywa na prezesie niewątpliwie - powiedziała we wtorek w "Tak jest" w TVN24 Anna Świergocka z Nowej Nadziei, partii Mentzena. 

Pytana o odpowiedzialność za nieudany start kandydata Konfederacji, odpowiedziała, że "najbardziej bezpośrednia" należy do struktur lokalnych. Jak dodała, Mentzen, "jako lider całej partii, też nie umywa rąk". - Być może strukturom lokalnym było potrzebne po prostu silniejsze wsparcie również ze struktur, że tak powiem, ogólnopolskich - oceniła. 

Świergocka o "ogromnej luce w systemie"

Prowadzący Rafał Wojda dopytywał działaczkę Nowej Nadziei, czy Mentzen sprawdzał proces zbierania podpisów i kontaktował się w tej sprawie ze strukturami w Krakowie. - Nie sprawdzam telefonów ani pana Bocheńczaka, ani prezesa Sławomira Mentzena - odpowiedziała Świergocka. 

Dopytywana, czy już po informacji o nieudanej próbie rejestracji Bocheńczaka, ktoś pytał o to prezesa partii, mówiła: - Nikt w strukturach ani prezes, ani lokalne struktury nie ma możliwości (…) sprawdzania na bieżąco, czy złożone przez, obywateli podpisy są prawidłowe. I to jest ogromna luka w systemie. 

- Chodzi o to, że nie ma narzędzi, żeby stwierdzić, czy potrzebna jest nadwyżka 40 procent, 50 procent, 70 czy 200 procent - kontynuowała.

Według wykazu opublikowanego w ubiegłym tygodniu na stronie Miejskiej Komisji Wyborczej, Bocheńczak złożył 4640 podpisów poparcia. Po odrzuceniu części z nich okazało się, że prawidłowych jest mniej niż wymagane trzy tysiące.

Świergocka na uwagę prowadzącego, czy podobnie argumentowałaby niewystarczającą liczbę podpisów w przypadku wyborów parlamentarnych, przekonywała, że w 2027 roku Konfederacja zbierze podpisy, a to ze względu na możliwość udzielania poparcia w sposób elektroniczny. Umożliwia to przyjęte w czerwcu przez Radę Ministrów rozporządzenie.

OGLĄDAJ: Andrzej Poczobut znów na Białorusi. "On tam wraca z sentymentu"
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: TVN24
ZOBACZ TAKŻE:
27 min
pc
Oglądaj "Fakty" w TVN24+
Fakty
1 godz
pc
"Nie wierzyłem, że w Polsce można zrobić coś takiego"
Monika Olejnik
27 min
pap_20220806_0QU
Mówił: trzeba więcej, więc dostawał. Co teraz dla o. Rydzyka szykuje prokurator?
Łukasz Karusta
Udostępnij:
Tagi:
KonfederacjaKraków
Aleksandra Sapeta
Aleksandra Sapeta
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Pożary szaleją niedaleko tureckiej Antalyi
Turcja. Pożar blisko popularnego kurortu
METEO
imageTitle
Sabalenka w półfinale US Open. Obrończyni tytułu była na krawędzi
EUROSPORT
pap_20240516_0J0
Piotr Niemczyk w areszcie. "Odmówił wykonania kary"
Polska
imageTitle
Ważne zwycięstwo młodych Polek. Mają awans
EUROSPORT
Andrzej Poczobut
"Jeżeli się mylimy, to nie będzie dobrze". Poczobut przed wyjazdem na Białoruś
Polska
shutterstock_2391104675
Awaria na lotniskach na Wyspach Brytyjskich. Setki lotów odwołano
BIZNES
Andrzej Poczobut podczas uroczystej Sesji Rady Warszawy
Dlaczego Poczobut wraca na Białoruś? "Odpowiedź jest prosta: mu to obiecano"
Polska
shutterstock_2512036171
Sankcje na irańskie linie lotnicze. "Niech to będzie ostrzeżeniem"
BIZNES
Policjanci z Orzysza pomogli bielikowi
Nietypowa interwencja policji. "Stój, mistrzu, nie bój się"
METEO
kraków wawel panorama shutterstock_2751511011
Znamy kandydatów na prezydenta Krakowa. Lista
WYBORY W KRAKOWIE
imageTitle
Reprezentant Polski ma problemy z sercem. Przejdzie zabieg
EUROSPORT
shutterstock_2599808785
Dane o HIV i orientacji. Platforma udostępniała wrażliwe informacje
BIZNES
Konferencja programowa Darii Gosek-Popiołek
Kandydatka Lewicy wystartuje w wyborach na prezydenta Krakowa
WYBORY W KRAKOWIE
Bartosz Bocheńczak podczas festynu w Parku Zaczarowanej Dorożki w Krakowie
Komisja zdecydowała w sprawie kandydata Konfederacji w Krakowie
WYBORY W KRAKOWIE
imageTitle
Był bliski rezygnacji z gry. Przebił dokonania znanych rodaków
EUROSPORT
Ewakuacja Lotniska Chopina
Ewakuacja Lotniska Chopina zakończona
WARSZAWA
Lindsay Clancy przed sądem
Adwokat Lindsay Clancy z apelem do Trumpa
Świat
Powodzie po ulewach w mieście Yokkaichi w Japonii
Padają rekordy. Wydano alarm najwyższego stopnia
METEO
smartphone, smartfon, telefon
SMS o naruszeniu danych medycznych. Co zrobić po jego otrzymaniu
BIZNES
Rafał Trzaskowski i Magdalena Sroka
Rafał Trzaskowski ma nową współpracowniczkę. Kim jest Magdalena Sroka?
WARSZAWA
Władimir Putin
Putin rozmawiał z Trumpem. Padły słowa o Europie
Świat
imageTitle
Visma nie do zatrzymania. Czwarte zwycięstwo Brennana
EUROSPORT
Minister spraw zagranicznych Izraela Gidon Sa'ar
Izrael zamyka brytyjski konsulat. To reakcja na zapowiedź z Londynu
BIZNES
imageTitle
Ustalono termin posiedzenia zarządu PKOl. Wtedy może zostać odwołany Piesiewicz
EUROSPORT
Zbigniew Ziobro
Kto pomógł Ziobrze? Nowe śledztwo i dwa nazwiska
Polska
Wulkan Anak Krakatau w sobotę 5 września
Relacjonowali wybuch wulkanu i zaginęli. Trwają poszukiwania dziennikarzy
METEO
Niemieckie pociski Patriot
Niemcy podjęły ważną decyzję w sprawie Ukrainy
Świat
imageTitle
Kowalski o krok od sensacji na start English Open
EUROSPORT
Remont torowiska w Alei Niepodległości
Naprawy i modernizacje. Tramwajarze zdradzili plany na jesień
Klaudia Kamieniarz
imageTitle
Wielkie wyróżnienie dla Pajor. Powalczy o prestiżową nagrodę
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica