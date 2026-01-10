Logo strona główna
Polska

Dwa nazwiska w grze o przywództwo. Na czyje poparcie mogą liczyć kandydatki?

Polska 2050 - Pełczyńska-Nałęcz i Hennig-Kloska
Hennig-Kloska o wynikach głosowania w Polsce 2050: to dla mnie ogromne zobowiązanie
Źródło: TVN24
Poseł Polski 2050 Ryszard Petru zadeklarował, że w drugiej turze wyborów na lidera partii zagłosuje na ministrę klimatu i środowiska Paulinę Hennig-Kloskę. Zmierzy się ona z szefową resortu funduszy i polityki regionalnej Katarzyną Pełczyńska-Nałęcz. Natomiast posłanka Joanna Mucha najpierw chce porozmawiać z obiema kandydatkami. Nie tylko ona nie zdradza na razie, kogo poprze.
Kluczowe fakty:
  • Pierwsza tura odbyła się w sobotę i wyłoniła dwa nazwiska. Pełczyńska-Nałęcz zdobyła 277 głosów, a Hennig-Kloska - 131.
  • Głosowanie w drugiej turze odbędzie się w poniedziałek.
  • Co mówią kandydaci z pierwszej tury i inni członkowie partii na temat tego, kogo poprą?

W sobotę odbyły się wybory na przewodniczącego Polski 2050. O przywództwo w partii po Szymonie Hołowni ubiegało się pięcioro jej członków: poseł Ryszard Petru, posłanka Joanna Mucha, ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska oraz poseł Rafał Kasprzyk.

W drugiej turze zmierzą się Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i Paulina Hennig-Kloska. W sobotnim głosowaniu poparło je odpowiednio 277 i 131 członków partii.

Kto stanie na czele Polski 2050? Są wyniki głosowania
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Kto stanie na czele Polski 2050? Są wyniki głosowania

Jak zagłosują w drugiej turze?

Ryszard Petru zadeklarował w sobotę po ogłoszeniu wyników, że w drugiej turze odda swój głos na Hennig-Kloskę. "Zagłosuję za zmianą" - napisał w serwisie X.

Joanna Mucha najpierw chce porozmawiać z obiema kandydatkami. Swoich preferencji na razie nie zdradza też Rafał Kasprzyk.

Mucha otrzymała w sobotnim głosowaniu 119 głosów, Petru - 95 głosów, a Kasprzyk - 34 głosy.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i Paulina Hennig-Kloska zmierzą się w drugiej turze wyborów na szefa Polski 2050
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i Paulina Hennig-Kloska zmierzą się w drugiej turze wyborów na szefa Polski 2050
Źródło: Marcin Obara/PAP

"Cieszy wysoka frekwencja"

Poseł partii Sławomir Ćwik napisał na X, że "do tej pory nie ujawniał, na kogo głosuje i nadal tego nie będzie robił".

"Ale zapewniam, że nowa Przewodnicząca może liczyć na moje wsparcie - w szczególności przy tym, by nie doszło do podziału Polski 2050 - zaznaczył.

Pogratulował też wszystkim kandydatom i napisał, że "cieszy wysoka frekwencja wyborcza, która potwierdza nasze zaangażowanie w sprawy ugrupowania".

Druga tura wyborów przewodniczącego Polski 2050 zostanie przeprowadzona w poniedziałek 12 stycznia. Zwycięzca zostanie ogłoszony jeszcze tego samego dnia po południu. 17 stycznia odbędzie się Rada Krajowa partii, która wybierze czterech członków zarządu Polski 2050.

Autorka/Autor: js/akr

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Marcin Obara/PAP

