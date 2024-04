"To sygnał, że w tych wyborach może zdarzyć się wszystko". Czarzasty o najnowszym sondażu

"To jest taki sygnał, że wszystko się w tych wyborach może zdarzyć"

Powiedział, że słaby wynik Lewicy „świadczy na przykład o tym, że ilość problemów, które wzięliśmy na swoje barki okazała się większa niż planowaliśmy”. - To znaczy stan państwa po PiS-ie, jaki jest w tej chwili, jeżeli chodzi o praworządność, stopień korupcji, stopień zbydlęcenia podejścia do spraw obywatelskich jest tak olbrzymi, ten węzeł gordyjski jest tak trudny, że rozplątujemy go trochę wolniej niż byśmy chcieli - powiedział Czarzasty.

Czarzasty: moim zdaniem Barbara Blida nie popełniła samobójstwa

Czarzasty wypowiedział się także w sprawie przeszukania domu Zbigniewa Ziobry w związku z aferą Funduszu Sprawiedliwości. - Jak on mówi, że nie został uprzedzony, to ja się pytam pana Ziobry: panie ministrze, a uprzedził pan Barbarę Blidę, że będziecie wchodzili? Za Ziobry do mnie do domu o 6 rano też weszło 30 osób z psami. Uprzedził pan mnie o tym? - pytał. Zastanawiał się przy tym, czy "prokuratura, służby mają uprzedzać ludzi, którzy są potencjalnymi bandytami, podkreślam potencjalnymi, i mówić: przyjdziemy do pana za tydzień, jeżeli ma pan coś do ukrycia, to niech pan to ukryje, spokojnie, uprzejmie prosimy o zgodę na wejście". - To tak nie działa - przekonywał. Dodał, że "Ziobro, który był bogiem, Kaczyński, który jest bogiem i Morawiecki, który był bogiem, oni zobaczyli nagle, że są ludźmi".