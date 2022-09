Dwa "najbardziej prawdopodobne" terminy przesuniętych wyborów. Projekt ma trafić do Sejmu

Projekt ustawy, która zakłada przesunięcie wyborów samorządowych, trafi dzisiaj lub jutro do Sejmu - zapowiedział sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski. Dodał, że kształt projektu był konsultowany wewnątrz obozu Zjednoczonej Prawicy, a również z Pałacem Prezydenckim. Wiceminister spraw wewnętrznych Paweł Szefernaker przekazał, że "najbardziej prawdopodobne terminy" to 7 lub 14 kwietnia 2024 roku.

W środę w rozmowie w Radiu Wrocław sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Sobolewski był pytany, czy termin wyborów samorządowych został już ostatecznie przeniesiony na wiosnę 2024 roku i czy uzgodniono to z prezydentem Andrzejem Dudą .

- Projekt ustawy prawdopodobnie dziś lub jutro będzie złożony do laski marszałkowskiej. Jest to projekt, który jest po szerokich konsultacjach wewnątrz obozu też Zjednoczonej Prawicy i również z Pałacem Prezydenckim, więc jesteśmy tutaj optymistami, że po przejściu całego procesu legislacyjnego , pan prezydent też złoży swój podpis pod uchwaloną ustawą o przeniesieniu wyborów na kwiecień prawdopodobnie 2024 roku - powiedział Sobolewski.

Szefernaker: najbardziej prawdopodobne terminy to 7 lub 14 kwietnia

Wiceszef ministerstwa spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker poinformował w środę w radiu RMF FM, że zgodnie z propozycją PiS najbardziej prawdopodobne terminy wyborów samorządowych to 7 lub 14 kwietnia 2024 roku.

- Wybory powinny odbyć się jak najszybciej. One nie mogą się odbyć w zimie, bo wybory są świętem demokracji. Ci, co mówią, żeby zrobić wybory samorządowe w grudniu, styczniu czy w lutym skazaliby Polaków na to, żeby w zaspach, zawieruchach, śniegu najpiękniejsze wybory, takie oddolne na każdym szczeblu, najbliżej człowieka, odbywały się w zimie w Polsce - podkreślił.