Sejm zdecydował w sprawie przesunięcia wyborów samorządowych

Sejm przyjął ustawę o wydłużeniu kadencji samorządów do wiosny 2024 roku, a tym samym przesunięciu wyborów samorządowych. - Im zależy tylko i wyłącznie na przesunięciu wyborów, by je skroić pod siebie, by nie iść z bagażem porażki do wyborów parlamentarnych - komentował jeszcze przed głosowaniem Miłosz Motyka, rzecznik PSL.

Wybory samorządowe wypadają jesienią 2023 r., jednocześnie jesienią 2023 r. wypada konstytucyjny termin wyborów parlamentarnych. Sejm rozpoczął w środę prace nad przygotowanym przez posłów PiS projektem o przedłużeniu upływającej w 2023 r. kadencji jednostek samorządu terytorialnego do dnia 30 kwietnia 2024 r. W środę wieczorem odbyła się debata nad sprawozdaniem komisji wobec tego projektu. Wszystkie kluby i koła opozycyjne opowiedziały się przeciw projektowi. Za projektem był tylko klub PiS.

Sejm ostatecznie przyjął jednak projekt podczas czwartkowego głosowania. Za projektem głosowało 231 posłów, 209 było przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Motyka: im zależy tylko i wyłącznie na przesunięciu wyborów, by je skroić pod siebie

Miłosz Motyka, rzecznik PSL, mówił jeszcze przed głosowaniem, że "to nie jest wina obywateli, samorządowców, tylko i wyłączne Prawa i Sprawiedliwości". - Polska jest w stanie zorganizować wybory. I PKW, i służby państwa (są gotowe zorganizować - red.) w odstępie miesięcznym lub półtoramiesięcznym od siebie, natomiast argument o przesuwaniu wyborów jest na tyle nietrafiony, że w 2024 roku na wiosnę blisko siebie i tak odbędą się wybory samorządowe, które będą przesunięte, i wybory parlamentarne (do Parlamentu Europejskiego - red.), więc rządzący pokazują po raz kolejny, że ta argumentacja o przesunięciu wyborów jest kłamliwa. Im zależy tylko i wyłącznie na przesunięciu wyborów, by je skroić pod siebie, by nie iść z bagażem porażki do wyborów parlamentarnych - mówił dalej.

Szef klubu KO Borys Budka mówił, że "jeżeli władza umawia się z obywatelami na pięcioletnią kadencję, (...), to nagle wolą jednego człowieka, Kaczyńskiego, nie można tego zmieniać". - To godzi w fundamentalne wartości demokracji, rządów prawa - dodał.

Smoliński: kiedyś ten problem trzeba było rozwiązać

Kazmierz Smoliński z PiS przekonywał, że skoro kilka lat temu zapadła decyzja o tym, że kadencja samorządów zostaje wydłużona do pięciu lat i wprowadzona jest dwukadencyjność, to "kiedyś ten problem trzeba było rozwiązać". - Po co rozwiązywać pięć lat temu? Teraz jest czas, żeby podjąć decyzję - dodał.

Autor:mjz/kab

Źródło: TVN24, PAP