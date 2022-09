Terlecki: zwyciężyła koncepcja, aby wybory samorządowe przesunąć na kwiecień

- Konieczność przełożenia wyborów jest dość oczywista i właśnie rozumieją to instytucje, które zajmują się organizowaniem wyborów. Rozumie to także Państwowa Komisja Wyborcza - odpowiadał Terlecki.

"Zwyciężyła, zdaje mi się, ostatecznie koncepcja, aby wybory samorządowe przesunąć na kwiecień"

- Stąd nasza pierwotna propozycja, żeby przesunąć wybory samorządowe nawet o rok, na przyszłą jesień. Co by dawało taki spokojny rytm wyborczy, że wybory parlamentarne teraz za rok w październiku, potem wybory europejskie w maju, no i wybory samorządowe znów jesienią we wrześniu czy w październiku. Zwyciężyła, zdaje mi się, ostatecznie koncepcja, aby wybory samorządowe przesunąć na kwiecień - powiedział.