Prezydent: nie jestem absolutnie zwolennikiem znaczącego przesuwania wyborów samorządowych

Na rynku opałowym zabraknie około 2,5 miliona ton węgla - ocenił w rozmowie z TVN24 Biznes Łukasz Horbacz, prezes Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla. Jakub Wiech, z portalu Energetyka24, stwierdził, że może to zmusić społeczeństwo do szukania alternatyw, w tym zanieczyszczających powietrze. - Obywatel sięgnie po to, co ma pod ręką - przyznał.