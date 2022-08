Zgorzelski: W PiS nie chcą tych wyborów. To wynika z pogłębionej wiedzy operacyjnej

czytaj dalej

Igor Tuleya - zawieszony pod koniec 2020 roku przez nieuznawaną Izbę Dyscyplinarną w Sądzie Najwyższym - stawił się w poniedziałek do pracy, do Sądu Okręgowego w Warszawie. Sędzia, potwierdzając w niedzielę informację o otrzymaniu pisma o przywróceniu do orzekania, przekazał jednocześnie, że został skierowany na urlop, który ma potrwać do połowy września. - Wszyscy powinniśmy robić swoje. Nie chodzi o to, żeby Tuleya, a tym bardziej Gąciarek, wrócił do orzekania. Chodzi o to, żeby wróciła praworządność - mówił przed sądem. Zwrócił uwagę, że na "przymusowym urlopie" przebywa od dwóch lat.