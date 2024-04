czytaj dalej

W wyborach do sejmików wojewódzkich 33,7 procent poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości, 31,9 procent dla Koalicji Obywatelskiej - to wyniki exit poll pracowni Ipsos. PiS traci jednak posiadanie, bo zwyciężyło w sześciu województwach, to o trzy mniej niż w poprzednich wyborach samorządowych. W dziesięciu wygrała Koalicja Obywatelska.