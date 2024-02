Sejmik województwa - czym się zajmuje

Sejmik województwa to organ stanowiący i kontrolny samorządu wojewódzkiego. Do głównych zadań sejmiku, marszałka i zarządu województwa należy planowanie i wspieranie rozwoju regionu m.in. poprzez wykorzystanie funduszy europejskich. Zgodnie z art. 18 ustawy o samorządzie województwa do wyłącznej kompetencji organu należy między innymi:

Sejmik województwa - kto może być radnym

Radni do sejmików województw wybierani są w wyborach bezpośrednich co pięć lat. W województwach do 2 mln mieszkańców w ich skład wchodzi 30 radnych - na każde kolejne rozpoczęte 500 tys. mieszkańców przypada kolejnych trzech radnych. Do obowiązków radnego należy m.in. udział w pracach organów samorządu województwa oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, do których został wybrany lub desygnowany.