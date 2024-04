Według sondażu exit poll Ipsos Prawo i Sprawiedliwość w wyborach do sejmików wojewódzkich zdobyło w całym kraju 33,7 proc. poparcia, a druga Koalicja Obywatelska - 31,9 proc. Trzecia była Trzecia Droga z 13,5 proc. głosów. Według sondażu Ipsos, podczas tegorocznych wyborów samorządowych do urn poszło 51,5 proc. uprawnionych. Oznacza to niższy wynik w porównaniu do wyborów samorządowych w 2018 roku. Wówczas odnotowano największą frekwencję w wyborach samorządowych po 1989 roku.