W tych bardzo trudnych czasach, przez osiem lat niszczenia demokracji, to właśnie samorządy stawały na pierwszej linii i wykonywały swoje zadania - mówił na konwencji Koalicji Obywatelskiej w Olsztynie Rafał Trzaskowski. - Kiedy zabierano nam prawo do in vitro, to samorządy stawały na wysokości zadania - powiedział. Mówił też, że trwają prace nad projektem ustawy, w którym budżet samorządowy "zostanie uniezależniony od decyzji rządu".

Do prawdziwych problemów Polek i Polaków prezydent Warszawy zaliczył też tworzenie nowych miejsc pracy, pomoc przedsiębiorcom, dbanie o to, aby miasta były tolerancyjne, zielone i nowoczesne. - Polki i Polacy dzisiaj chcą rozmawiać o rozwiązywaniu konkretnych problemów i tak się składa że w tych bardzo trudnych czasach, osiem lat niszczenia demokracji, osiem lat niszczenia samorządów, to właśnie samorządy stawały na pierwszej linii i wykonywały swoje zadania. Wtedy, kiedy rząd odbierał prawa obywatelom i obywatelkom, dlatego że my zbyt często mówiliśmy o praworządności, która była kojarzona z czymś abstrakcyjnym, a przecież po prostu zabierano nam prawa podstawowe. W momencie, kiedy zabierano nam prawo do in vitro, to samorządy stawały na wysokości zadania - powiedział.