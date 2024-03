Lewica jest i będzie stabilnym, trwałym podmiotem koalicji 15 października - podkreślił współprzewodniczący Nowej Lewicy, wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. W sobotę podczas konwencji przed wyborami samorządowymi w Płocku dodał, że "bez samorządów program Lewicy nie zostanie zrealizowany". Wskazywał tu między innymi na kwestie praw kobiet oraz mieszkań na wynajem.

W sobotę w Płocku podczas konwencji Lewicy w związku z nadchodzącymi wyborami samorządowymi głos zabrał współprzewodniczący Nowej Lewicy, wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

- Dla nas koalicja jest najważniejsza. Nie ma ważniejszej rzeczy w tej chwili w Polsce, żeby to, co napsuł PiS, naprawić. Nie wyobrażamy sobie, żeby to naprawiać bez Platformy Obywatelskiej, bez Szymona Hołowni i Polski 2050, bez Władysława Kosiniaka-Kamysza. To jest niemożliwe - podkreślał.

- Nie mówię tego z konieczności potwierdzania lojalności, tylko z serca, z przekonania. Z tego, że Lewica jest we właściwym miejscu i że Lewica będzie i jest stabilnym, trwałym podmiotem koalicji 15 października - dodał.

"Bez samorządów program Lewicy nie zostanie zrealizowany"

Jednocześnie Czarzasty zauważył, że "to są cztery podmioty". - Każda z partii i każde ze środowisk, które tworzą rząd, ma swój program. Chcę powiedzieć jedną rzecz: bez samorządów program Lewicy nie zostanie zrealizowany. Bez Lewicy nie będą podkreślane te sprawy, które dla nas są najważniejsze i nigdy od nich nie odejdziemy - powiedział.

Wskazał tu między innymi na prawa kobiet. - Lewica zawsze będzie walczyła o prawa kobiet. I chcę swoim partnerom w koalicji i wszystkim ludziom powiedzieć jedną rzecz. Prawa kobiet, prawo do ciała i do decydowania o swoim życiu, to nie jest ideologia. Już były środowiska, które mówiły, że LGBT to jest ideologia i przegrywały wybory - stwierdził.

- Zawsze będziemy walczyli o prawa kobiet i nie miejcie do nas o to pretensji, że bez względu na to, gdzie jesteśmy i z kim rozmawiamy, będziemy na to zwracali uwagę - dodał. - Nie dam się wkręcić również w dyskusję dotyczącą referendum. Mam takie pytanie do wszystkich. Czy ktoś chciałby głosować w referendum, gdyby referendum zadawało takie pytanie: czy człowiek ma prawo do decyzji w sprawie własnego ciała? - dopytywał.

Tanie mieszkania na wynajem

Jak wskazał Czarzasty, "następna rzecz, która jest dla nas bardzo ważna, to kwestia mieszkań". - Czy wiecie, że dwa dni temu w Krakowie, dwa dni ludzie stali w kolejce po to, żeby korzystać z mieszkania na wynajem. Uwaga, 15 złotych z metra. To znaczy 750 złotych za mieszkanie 50-metrowe. Znajdźcie w tej chwili mieszkania za 750 złotych miesięcznie, 50-metrowe, w Płocku, w Warszawie, w Krakowie - mówił wicemarszałek Sejmu.

- A Lewica mówi jedną rzecz. Przestańcie nam mydlić oczy. Mieszkania na tani wynajem to są mieszkania dla młodego pokolenia. Dla tych, którzy nie mają zdolności kredytowej - dodał.

- Apeluję z tego miejsca i do kobiet, i do młodego pokolenia. Idźcie na wybory samorządowe. Walczcie o mieszkania, walczcie o swoje prawa. Walczcie o to, żeby w szpitalach zarządzanych przez samorządy nie była eksponowana bez przerwy klauzula sumienia. Bo klauzule sumienia zwykle eksponują ludzie bez sumienia - stwierdził Czarzasty.

