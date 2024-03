Sienkiewicz: nikt nie może pozostać wobec wyborów samorządowych obojętny

- Musimy skończyć to, co zaczęliśmy 15 października - podkreślił. - Nikt nie może pozostać wobec wyborów samorządowych obojętny. Nie możemy się rozejść do domów. Proście o to, jak trzeba, to błagajcie. To naprawdę jest absolutnie konieczne - zwrócił się minister do zgromadzonych.