Wybory samorządowe 2024 – czym zajmuje się rada gminy?

Wybory samorządowe 2024 – ile osób liczby rada gminy?

To, jak liczna jest rada gminy zależy od liczby mieszkańców zamieszkujących tą gminę. Jak wskazuje treść Ustawy o samorządzie gminnym, w przypadku gmin do 20 tys. mieszkańców liczba ta wynosi 15. W przypadku gmin do 50 tys. mieszkańców - 21, gmin do 100 tys. - 23, a do 200 tys. - 25. Każde kolejne rozpoczęte 100 tys. mieszkańców zwiększa liczbę radnych o 3. I tak licząca nieco ponad 14 tys. mieszkańców podwarszawska gmina Nieporęt ma 15 radnych, Ząbkowice Śląskie z niespełna 21 tys. mieszkańców - 21 radnych, a zamieszkałe przez ponad 82 tys. osób Jastrzębie-Zdrój 23. W liczącym ponad 166 tys. mieszkańców Bielsku-Białej liczba radnych wynosi 25, a we Wrocławiu z liczbą mieszkańców przekraczającą 670 tys. radnych jest 37. W stolicy kraju ponad 1 860 tys. mieszkańców reprezentuje 60 radnych.