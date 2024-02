Wybory samorządowe 2024. Jak zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej?

Kto może być członkiem komisji wyborczej

Członkiem komisji nie może być z kolei kandydat w wyborach, pełnomocnik wyborczy oraz finansowy komitetu wyborczego, komisarz wyborczy, urzędnik wyborczy, mąż zaufania, obserwator społeczny, osoba, która ma pełnomocnictwo do zagłosowania w czyimś imieniu w tym samym obwodzie oraz osoba, dla której kandydat w wyborach startujący z tego samego okręgu, co dana komisja, jest małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, małżonkiem zstępnego, wstępnego lub przysposobionego oraz osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jeśli kandydat ten kandyduje na wójta w gminie, w której powołana jest ta komisja.

Jak się zgłosić na członka komisji wyborczej

By zostać członkiem obwodowej komisji należy skontaktować się z komitetem wyborczym. Prawo zgłaszania kandydatów na członków komisji ma bowiem pełnomocnik wyborczy komitetów partii i koalicji startujących w wyborach lub tych, które w poprzednich wyborach do sejmiku województwa lub w wyborach do Sejmu uzyskały mandat. Zgłoszenie musi wpłynąć, za pośrednictwem urzędu gminy, do urzędnika wyborczego właściwego dla gminy, w której siedzibę ma dana komisja (w przypadku Warszawy będzie to urząd dzielnicy).