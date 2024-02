Łatwiejsze głosowanie poza miejscem zameldowania w wyborach samorządowych

W czwartek w Sejmie poseł Bartosz Zawieja (KO) pytał ministra cyfryzacji o przygotowania Centralnego Rejestru Wyborców do obsługi wyborów samorządowych. Zwracał uwagę na problemy, które mogą mieć wyborcy chcący głosować w wyborach samorządowych poza miejscem swojego zameldowania. - W przypadku wyborów parlamentarnych wystarczyło w prostej usłudze elektronicznej zmienić miejsce głosowań i z automatu wyborca był przypisany do danego obwodu. Zgodnie z Kodeksem wyborczym w wyborach samorządowych nie można tak prosto zmienić miejsca, w którym wyborca chce głosować - podkreślił poseł.

- Wyborca będzie musiał zmienić stały obwód do głosowania - wyjaśnił. Jak podkreślił, "do takiej zmiany potrzebny jest wniosek wyborcy złożony w gminie, w której wyborca chce głosować, a gmina musi przeprowadzić specjalnie postępowanie, które przeprowadza weryfikację takiego wniosku".

Zawieja zwrócił uwagę, że internetowa usługa pozwala przesłać odpowiedni wniosek do gminy, jednakże - jak mówił, "wniosek ten nie trafia z automatu do Centralnego Rejestru Wyborców (CRW), tylko do wewnętrznych zasobów gminy". - W takim przypadku gmina musi wydać stosowną decyzję, co z punktu widzenia całego procesu dubluje czas i wymaga dużo zachodu - dodał.