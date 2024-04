PiS traci wyborców w jednej grupie wiekowej

czytaj dalej

Prawo i Sprawiedliwość może się pochwalić największym poparciem na wsi. PiS poprawiło wynik na tych obszarach w porównaniu do poprzednich wyborów samorządowych - wynika z sondażu exit poll Ipsos. Koalicja Obywatelska wygrywa w miastach, i to niezależnie od liczby mieszkańców. PiS straciło bowiem fotel lidera w miastach do 50 tysięcy mieszkańców, w których wygrało z KO w 2018 roku.