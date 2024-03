Wybory samorządowe - głosowanie poza miejscem zameldowania

Ze względu na lokalny charakter wyborów samorządowych, w ich przypadku możliwości oddania głosu poza miejscem stałego zameldowania są nieco bardziej ograniczone niż w przypadku wyborów parlamentarnych czy prezydenckich. Niemożliwe jest bowiem skorzystanie z zaświadczenia o prawie do głosowania celem zagłosowania w innym lokalu niż ten, do którego jest się przypisanym. Nie da się także jednorazowo zmienić miejsca oddania głosu ze względów takich jak np. podróż.

A co z osobami, które na co dzień mieszkają poza miejscem swojego stałego meldunku? Osoby te mają dwa wyjścia.

Mogą w dzień wyborów udać się do miejscowości, w której są ujęci w liście wyborców, i tam oddać głos. Drugą opcją jest natomiast złożenie wniosku o zmianę stałego obwodu głosowania. Można zrobić to zarówno w urzędzie gminy, którą się zamieszkuje, jak i online. W pierwszym przypadku należy udać się do urzędu gminy z dokumentem tożsamości oraz wypełnionym wnioskiem. Wzór wniosku można pobrać tutaj. Chcąc złożyć wniosek w formie online należy wejść na podstronę serwisu gov.pl, a następnie kliknąć w "złóż wniosek", co spowoduje automatyczne przekierowanie do podstrony z wnioskiem.