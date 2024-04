Dziś głosujemy

Jak sprawdzić, gdzie głosować?

Co zabrać na wybory?

By wziąć udział w wyborach samorządowych, należy udać się do lokalu wyborczego z dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości. Musi być to dokument ze zdjęciem.

Ile kart do głosowania otrzymasz?

To, ile kart do głosowania otrzyma wyborca, zależy od miejsca jego zamieszkania. W pierwszej turze większość głosujących dostanie cztery karty. O jedną kartę mniej otrzymają mieszkańcy miast na prawach powiatu, gdzie nie wybiera się rady powiatu. Wyjątkiem jest Warszawa, gdzie - mimo że rady powiatu się nie wybiera - wyborcy i tak dostaną cztery karty. Poza prezydentem miasta, składem rady miejskiej i sejmiku wojewódzkiego wybiorą oni bowiem także radnych dzielnic.

Jak oddać ważny głos w wyborach?

W wyborach radnych w gminie liczącej powyżej 20 tys. mieszkańców oraz w wyborach do rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic Warszawy wyborca głosuje tylko na jedną listę kandydatów, stawiając znak "X" w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy, przez co wskazuje jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu. Jeżeli znak "X" postawiono w kratce z lewej strony obok nazwisk dwóch lub większej liczby kandydatów, ale z tej samej listy, głos uznaje się za ważny i oddany na wskazaną listę z przyznaniem pierwszeństwa do uzyskania mandatu temu kandydatowi, przy którego nazwisku znak "X" jest umieszczony w pierwszej kolejności.