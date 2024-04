Hennig-Kloska: To ogromny osobisty sukces Izabeli. Dopiero startuje w polityce

Izabela Bodnar zrobiła bardzo dobry wynik w drugiej turze we Wrocławiu. To jest jej osobisty ogromny sukces - powiedziała w TVN24 Paulina Hennig-Kloska, ministra klimatu i środowiska, polityczka Polski 2050.

Komentowała wynik drugiej tury wyborów we Wrocławiu, gdzie kandydatka Polski 2050 Izabela Bodnar przegrała z urzędującym prezydentem Jackiem Sutrykiem.

- To jest bardzo dobry wynik Izabeli. Jest młodą polityczką. Przy naszym wyniku (ogólnokrajowym - red.) 14,2 procent, zrobiła wynik 31,7 procent. To jest naprawdę bardzo dobry wynik. Ona dopiero startuje w swojej drodze - oceniła.

Przyznała, że "pewnie można było zrobić więcej". - Ale uważam, że to, że weszła do drugiej tury i zmierzyła się z urzędującym prezydentem, co nigdy nie jest rzeczą łatwą, jest jej osobistym ogromnym sukcesem - powiedziała Hennig-Kloska.