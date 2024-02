Wybory samorządowe 2024. Do kiedy można zgłaszać kandydatów?

Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia. Do pierwszych dni marca można zgłaszać kandydatów, którzy w nich wystartują. Kto i pod jakimi warunkami może zgłaszać listy?

Premier Donald Tusk ogłosił pod koniec stycznia, że wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia, a w przypadku konieczności zorganizowania drugiej tury odbędzie się ona 21 kwietnia. W tej sprawie opublikowano rozporządzenie w Dzienniku Ustaw. Precyzuje ono m.in. do kiedy można zgłaszać kandydatów w wyborach.

Do kiedy można zgłaszać kandydatów

Zgodnie z rozporządzeniem, termin zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic w Warszawie upływa 4 marca o godz. 16:00. Z kolei termin zgłaszania kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast upływa 14 marca o godz. 16:00.

Do 13 marca PKW przyzna jednolite numery dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów co najmniej w połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw.

Kto może zgłaszać kandydatów?

Kandydatów na radnych gmin (także do rady miejskiej i rady miasta) w gminach liczących do 20 tys. mieszkańców mogą zgłaszać komitety wyborcze, które uzyskały od właściwego komisarza lub od PKW postanowienie o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego. Komitet wyborczy może zgłosić w każdym okręgu wyborczym tylko jedną listę kandydatów - w gminie do 20 tys. mieszkańców lista taka może zawierać tylko jedno nazwisko. Lista powinna być poparta podpisami co najmniej 25 wyborców stale zamieszkałych w danej gminie, ujętych w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania na obszarze danej gminy.

W gminach liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, w tym także w przypadku rad dzielnic Warszawy, zasady zgłaszania kandydatów wyglądają podobnie - z tym, że liczba kandydatów na liście danego komitetu wyborczego nie może być mniejsza niż 5 i większa niż liczba radnych wybieranych w danym okręgu, powiększona o dwóch kandydatów. Lista kandydatów powinna być poparta podpisami co najmniej 150 wyborców ujętych w obwodzie głosowania w danej gminie lub dzielnicy.

W przypadku wyborów radnych powiatów oraz wyborów radnych sejmików województwa zasady są analogiczne, z tym że w przypadku powiatu liczba kandydatów na liście danego komitetu wyborczego nie może być mniejsza niż 3 i większa niż liczba radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym, powiększona o dwóch kandydatów, a w przypadku sejmiku liczba kandydatów na liście nie może być mniejsza niż 5. W przypadku powiatu lista kandydatów powinna być poparta podpisami co najmniej 200 wyborców, a w przypadku sejmiku - 300 wyborców.

Z kolei w przypadku zgłaszania kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast uprawnione do tego są komitety wyborcze utworzone w celu zgłoszenia kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. Kandydata można zgłosić pod warunkiem, że dany komitet zarejestrował listy kandydatów na radnych gmin w co najmniej połowie okręgów wyborczych w danej gminie. W jednej gminie komitet może zgłosić tylko jednego kandydata.

Uprawnionym do zgłoszenia listy kandydatów w imieniu danego komitetu wyborczego jest jego pełnomocnik wyborczy lub osoba imiennie przez niego upoważniona.

Autorka/Autor:pb//am

Źródło: PKW, tvn24.pl